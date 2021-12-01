Происшествия
Симферопольцу грозит тюрьма за выращивание марихуаны на поле в Бахчисарайской районе
Наркосодержащее растение 33-летний житель Симферополя выращивал на одном из полей в Бахчисарайском районе для последующей продажи путем «закладок».
При этом сотрудниками уголовного розыска злоумышленник был задержан в момент совершения сделки по продаже наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
«При обыске в доме подозреваемого было изъято свыше двух килограммов высушенного растения, а также два мобильных телефона с информацией и фотографиями о продаже наркотиков. Таким образом в незаконный оборот не попало около 2 тысяч разовых доз марихуаны», — уточнили в пресс-службе.
Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 15 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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