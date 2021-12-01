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Власть

Севастопольский подрядчик выполнит ремонт и установку гирлянд в Симферополе

Глава Крыма Сергей Аксенов определил подрядчика ремонта и монтажа праздничной иллюминации в Симферополе.

Работы выполнит компания «Димстройинвест».

«Определить общество с ограниченной ответственностью «Димстройинвест» единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение работ по благоустройству территории по объекту: «Работы по текущему ремонту, монтажу и демонтажу праздничной иллюминации в рамках благоустройства территории муниципального образования городской округ Симферополь», – указано в распоряжении главы республики, опубликованном на портале правительства Крыма.

Уточняется, что цена контракта составляет 25,3 млн рублей. Предельный срок, на который он заключается, – 28 февраля 2022 года. Документ подписывается с симферопольским «Горсветом».

Согласно открытым данным, ООО «Димстройинвест» зарегистрировано в Севастополе. Основной вид деятельности компании – производство электромонтажных работ.

Ранее стало известно, что в этом году администрация Симферополя направит более 25 млн рублей на покупку и обновление светодиодных новогодних уличных украшений.

В 2020 году за счет республиканского бюджета для Симферополя были приобретены новые праздничные новогодние украшения. В их числе многочисленные уличные инсталляции, а также новая главная городская новогодняя елка.

На украшения в 2020 году потратили 100 млн рублей. Часть новогодних украшений и инсталляций оставили на улицах Симферополя на весь год.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе решили погасить Вечный огонь. Функционирование Вечного огня в парке им. Гагарина в крымской столице приостановят для проведения профилактических работ.

В четверг два десятка улиц Симферополя останутся без света. 2 декабря в нескольких районах Симферополя с 8:00 до 17:00 ограничат подачу электроэнергии в связи с проведением капитального ремонта на сетях.

Симферопольцы не могут понять, во что превратили площадь Куйбышева. Люди в шутку называют благоустроенную территорию словами «яйцерезка» и «зебра».

С 10 декабря в Симферополе начнут включать новогоднюю иллюминацию. Симферополь будет «достойно украшен» к празднованию Нового 2022 года.

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