Власть
Севастопольский подрядчик выполнит ремонт и установку гирлянд в Симферополе
Глава Крыма Сергей Аксенов определил подрядчика ремонта и монтажа праздничной иллюминации в Симферополе.
Работы выполнит компания «Димстройинвест».
«Определить общество с ограниченной ответственностью «Димстройинвест» единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение работ по благоустройству территории по объекту: «Работы по текущему ремонту, монтажу и демонтажу праздничной иллюминации в рамках благоустройства территории муниципального образования городской округ Симферополь», – указано в распоряжении главы республики, опубликованном на портале правительства Крыма.
Уточняется, что цена контракта составляет 25,3 млн рублей. Предельный срок, на который он заключается, – 28 февраля 2022 года. Документ подписывается с симферопольским «Горсветом».
Согласно открытым данным, ООО «Димстройинвест» зарегистрировано в Севастополе. Основной вид деятельности компании – производство электромонтажных работ.
Ранее стало известно, что в этом году администрация Симферополя направит более 25 млн рублей на покупку и обновление светодиодных новогодних уличных украшений.
В 2020 году за счет республиканского бюджета для Симферополя были приобретены новые праздничные новогодние украшения. В их числе многочисленные уличные инсталляции, а также новая главная городская новогодняя елка.
На украшения в 2020 году потратили 100 млн рублей. Часть новогодних украшений и инсталляций оставили на улицах Симферополя на весь год.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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