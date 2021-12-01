Севастополь встретит Новый год без гуляний у елки

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что новогоднего концерта на площади Нахимова и массовых мероприятий не будет.

Об этом он заявил на аппаратном совещании в правительстве города, передает «Новый Севастополь».

«У нас из-за ковида, к сожалению, в этом году также не будет уличного концерта, не будет массового открытия елки. Но она, понятно, появится. И понятно, что будет все равно город украшен», – заявил Развожаев.

При этом он поручил проработать возможность создания уличных локаций, которые бы не собирали большие аудитории. К этой работе будут привлечены творческие коллективы города. Развожаев предложил проверить работу городской системы оповещения, которую можно использовать в качестве уличного «городского радио», чтобы задействовать ее для «музыкального оформления ближе к предпраздничной неделе».

В 2020 году из-за пандемии в период новогодних праздников действовали ограничения на проведение массовых мероприятий. Под запретом были в том числе и корпоративы. В допандемийный период в Севастополе на площади Нахимова в новогоднюю ночь ежегодно проходил праздничный концерт.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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