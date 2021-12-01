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Власть

Рейд в Севастополе снова перекрыли: шквальный ветер, дождь и град

В Севастополе из-за штормовой погоды в очередной раз остановили движение катеров, курсирующих между южной и северной стороной города.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями перекрыт рейд через Севастопольскую бухту. Компенсационные автобусы дежурили с 06:30 и готовы к перевозке пассажиров», - отмечается в сообщении.

Альтернативная перевозка горожан на автобусах предполагает передвижение на Северную сторону от центральной площади на южной стороне до площади Захарова, на северной.

Длительность поездки в таком случае увеличивается примерно в три раза – от четверти часа до часа в одну сторону. Тем временем в городе с небольшими перерывами идет сильный дождь с градом, ветер усиливается.

По прогнозам Севастопольского гидрометцентра его скорость к вечеру первого дня зимы может достигать не менее 27 м/с.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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