Прогноз погоды в Крыму на среду 1 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 1 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-западный ветер местами 25-30 м/с.), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильный дождь, переходящий в снег), уровень опасности оранжевый, ветер (северо-западный ветер порывы до 17 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - дождь (местами очень сильный дождь, переходящий в снег ( более 30 мм)), уровень опасности оранжевый, ветер (северо-западный местами 25-30 м/с.), уровень опасности оранжевый, ветер (северо-западный порывы до 17 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - дождь (местами очень сильный дождь (более 30 мм).), уровень опасности оранжевый, ветер (северо-западный ветер порывы до 17 м/с), уровень опасности желтый, ветер (северо-западный порывы 25-30 м/с.), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (северо-западный ветер 25-30 м/с, порывы 35 м/с.), уровень опасности оранжевый, гололедно-изморозевое отложение (местами отложение мокрого снега, гололедица), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильный дождь переходящий в снег (более 30 мм)), уровень опасности оранжевый, ветер (северо-западный ветер порывы до 17 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью от 1 до 3 градусов. Ветер западный 17 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 81 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью от 4 до 6 градусов. Ветер западный 18 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 90 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 8, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер западный 32 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 68 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 7, ночью от 2 до 4 градусов. Ветер западный 25 км/час, возможны порывы до 69 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 82 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью от 2 до 4 градусов. Ветер западный 31 км/час, возможны порывы до 73 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 87 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 8, ночью около 4 градусов. Ветер западный 28 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 70 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 7, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер западный 18 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 87 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 6, ночью от 0 до 3 градусов. Ветер западный 24 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 77 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью от 0 до 2 градусов. Ветер западный 21 км/час, возможны порывы до 56 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 86 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 2, ночью от 0 до 2 градусов. Ветер западный 16 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 88 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 14 градусов тепла. По городам: в Алуште - 13, в Евпатории - 14, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 10, в Николаевке - 13, в Севастополе - 14, в Судаке - 14, на Тарханкуте - 13, в Феодосии - 12, в Ялте - 13 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 26, на Кипре - 22, в Одессе - 10, в Сочи - 15, в Турции - 21, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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