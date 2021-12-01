Порывы ветра свыше 40 м/с зафиксировали этой ночью на Ай-Петри

Максимальные порывы ветра в Крыму минувшей ночью зафиксировали на горе Ай-Петри, там же выпало наибольшее количество осадков.

Об этом журналистам сообщил начальник главного управления МЧС по Республике Крым Аркадий Ожигин.

«Прогноз оправдался частично. Смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега выпали на территории республики, зафиксированы на Ай-Петри 54 мм, Керчь – 34 мм, Симферополь – 31 мм. Максимальные порывы ветра зафиксированы на Ай-Петри 41 м/с, в Алуште – 31 м/с, в Ялте – 26 м/с», – сообщил Ожигин.

По его словам, прошедшей ночью зафиксировано частичное отключение электроснабжения у абонентов в семи муниципальных образованиях. Бригады «Крымэнерго» проводят восстановительные работы.

«За прошедшую ночь зарегистрировано 21 происшествие с падением деревьев, из них 10 связано с падением на автомобили. В основном все это произошло в Ялте. Всего в ночь на 1 декабря для ликвидации последствий привлекалось от РСЧС 396 человек и 170 единиц техники. В настоящее время ситуация по погодным условиям стабилизировалась», – добавил он.

В Крыму действует штормовое предупреждение. Ожидаются дожди, переходящие в снег и ветер 25-30 м/с. Непогода обрушилась на Крым в понедельник вечером. Сильный ветер стал причиной отключения света у 56 тысяч жителей Крыма, повалены десятки деревьев. Госпитализированы пять человек, погибших нет.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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