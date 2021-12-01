Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.5
воздух +6
море +14

Коронавирус в Крыму

Пациенты из «красной зоны» в Крыму могут исповедаться у священника

10:49 среда, 1 декабря 2021

Священники Симферопольской и Крымской епархии причащают и исповедуют тех, кто оказался в больнице с коронавирусом.

Об этом на своей странице в Facebook написал священник Симферопольской и Крымской епархии Дионисий Волков.

«Оказаться в больнице — само по себе неприятно, но с коронавирусом люди иногда лежат месяцами. Тут любой может отчаяться и начать унывать. Поэтому поддержка священников особенно важна в такой ситуации. Желающие причастить своих родственников, находящихся на стационарном лечении от коронавирусной инфекции, могут обращаться по телефону: +7(978)-911-51-90. К больным будут направлены священники», — отметил Отец Дионисий.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму строящуюся дорогу преградили поклонным крестом. Необычная акция доведенных до отчаяния крымчан прошла на днях на высоком берегу Аянского водохранилища.

Застройку парка Победы в Севастополе скроют новым храмом. Состоялась торжественная церемония закладки будущего сооружения.

В РПЦ раскритиковали установку памятника «Железному Феликсу» в Крыму. Председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви, протоиерей Леонид Калинин в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал установку памятника Феликсу Дзержинскому в Симферополе оскорблением и предположил, что он долго не простоит.

В Крыму появится новая синагога. В Крыму появится еще одна синагога.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 30 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 439 случаев новой коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
Власти Крыма смягчили коронавирусные ограничения

Власти Крыма смягчили коронавирусные ограничения

Глава Крыма Сергей Аксенов смягчил коронавирусные ограничения на территории республики, в частности, разрешил работу заведений общественного питания ночью при выполнении определенных условий.

Коронавирус в Крыму
Власти Севастополя продлили антиковидные меры до февраля

Власти Севастополя продлили антиковидные меры до февраля

Губернатор Севастополя продлил ограничения по коронавирусу в регионе до 31 января 2022 года.

Власть
Лукашенко сделал громкое заявление по Крыму

Лукашенко сделал громкое заявление по Крыму

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «Крым юридически и фактически является территорией России».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации