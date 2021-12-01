Пациенты из «красной зоны» в Крыму могут исповедаться у священника

Священники Симферопольской и Крымской епархии причащают и исповедуют тех, кто оказался в больнице с коронавирусом.

Об этом на своей странице в Facebook написал священник Симферопольской и Крымской епархии Дионисий Волков.

«Оказаться в больнице — само по себе неприятно, но с коронавирусом люди иногда лежат месяцами. Тут любой может отчаяться и начать унывать. Поэтому поддержка священников особенно важна в такой ситуации. Желающие причастить своих родственников, находящихся на стационарном лечении от коронавирусной инфекции, могут обращаться по телефону: +7(978)-911-51-90. К больным будут направлены священники», — отметил Отец Дионисий.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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