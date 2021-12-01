Отключение связи для «серых» устройств в Крыму с 1 декабря

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С 1 декабря вступил в силу закон о борьбе с «серыми» SIM-картами. Согласно ему, операторы должны идентифицировать пользователей корпоративных номеров.

Если личность не имеет подтверждения, обслуживание будет прекращено.

Помимо этого, закон предусматривает возможность идентификации мобильных устройств в ЕСИА. (Единая Система Идентификации и Аутентификации) c помощью IMEI. Такая система позволяет пользователю обратиться в Роскомнадзор в случае, если смартфон утерян или украден.

Есть вероятность, что зарегистрироваться в этой системе будет возможно только владельцам «белых» смартфонов, которые были легально ввезены в страну и имеют гарантию обслуживания в официальных сервисных центрах производителя.

Если отключение «серых» SIM-карт, это что-то новое, то о блокировке «серых» смартфонов мы слышали уже не раз.

С такой проблемой недавно столкнулись пользователи Xiaomi в Крыму. В один день их смартфоны просто перестали работать. Тогда это был эксперимент компании по борьбе с нелегально ввезенными устройствами и работоспособность была вскоре восстановлена, а вот возможно ли применение такой практики в дальнейшем, остается под вопросом.

Другие известные бренды и государство держит вопрос контрафактных телефонов под контролем. В СМИ не раз появлялась информация о возможном отключении «серых» смартфонов, о введении специального реестра учета по IMEI, а также блокировках со стороны операторов. Поможет в этой борьбе эксперимент по маркировке смартфонов, начиная с 2022 года.

Самое главное в этом процессе, что сами пользователи должны понимать важность покупки смартфонов Ростест и осознавать риски, с которыми о них могут столкнуться при покупке «серых» устройств.

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