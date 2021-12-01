Коронавирус в Крыму
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Около 700 тысяч крымчан вакцинировались от COVID-19
фото © Новости Крыма
Порядка 700 тысяч крымчан прошли полную вакцинацию от коронавируса.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.
«На данный момент в сутки на пункты вакцинации в среднем обращается более 10 тысяч человек. Большее количество граждан приходят за вторым компонентом вакцины», – рассказал замминистра.
Лясковский также уточнил, что для формирования коллективного иммунитета на полуострове необходимо привить 1 212 687 человек двумя компонентами вакцины.
На территории республики функционируют 143 пункта вакцинации, из них 125 стационарных пунктов и 18 мобильных.
Ранее и.о. министра здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский сообщил о сокращении коечного фонда для больных коронавирусом. По последним данным, он заполнен на 78%.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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Койки под коронавирусных больных заняты в Крыму на 78 процентов. Коечный фонд для больных коронавирусом пациентов сокращается в Крыму. Сейчас он заполнен на 78%, сообщил и.о. министра здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.
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