Около 700 тысяч крымчан вакцинировались от COVID-19

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Порядка 700 тысяч крымчан прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.

«На данный момент в сутки на пункты вакцинации в среднем обращается более 10 тысяч человек. Большее количество граждан приходят за вторым компонентом вакцины», – рассказал замминистра.

Лясковский также уточнил, что для формирования коллективного иммунитета на полуострове необходимо привить 1 212 687 человек двумя компонентами вакцины.

На территории республики функционируют 143 пункта вакцинации, из них 125 стационарных пунктов и 18 мобильных.

Ранее и.о. министра здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский сообщил о сокращении коечного фонда для больных коронавирусом. По последним данным, он заполнен на 78%.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 30 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 439 случаев новой коронавирусной инфекции.

Власти Крыма смягчили коронавирусные ограничения. Глава Крыма Сергей Аксенов смягчил коронавирусные ограничения на территории республики, в частности, разрешил работу заведений общественного питания ночью при выполнении определенных условий.

Власти Севастополя продлили антиковидные меры до февраля. Губернатор Севастополя продлил ограничения по коронавирусу в регионе до 31 января 2022 года.

Койки под коронавирусных больных заняты в Крыму на 78 процентов. Коечный фонд для больных коронавирусом пациентов сокращается в Крыму. Сейчас он заполнен на 78%, сообщил и.о. министра здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.