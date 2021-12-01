Мощная вспышка на ТЭЦ оставила без света 125 тысяч севастопольцев

фото © соцсети

Авария произошла накануне вечером, очевидцы публикуют в соцсетях видеозаписи с места инцидента.

Авария на Севастопольской ТЭЦ оставила без света, воды и тепла 125 тысяч жителей города. Была остановлена работа десятков котельных и систем водоснабжения, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Инцидент на теплоэлектростанции произошел поздним вечером 30 ноября, очевидцы опубликовали в соцсетях видео с мощной вспышкой на подстанции в микрорайоне Казачья бухта. По словам горожан, массовое отключение электроэнергии произошло именно после этого.

По данным местных властей, энергоснабжение было восстановлено в течение часа. Тепло и воду вернули абонентам в течение четырех часов.

Сегодня в разных местах города выявляют обрывы проводов, из-за короткого замыкания обесточены линии наружного освещения. Ураганный ветер ночью обрушил 8 деревьев, дождь со снегом привели к опасной ситуации на дорогах.

Сообщается, что 1 декабря в регионе прогнозируется очередное ухудшение погоды. В частности, будут идти дожди и мокрый снег, также ожидается сильный ветер. Кроме того, возможно затопление низинных территорий.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

В четверг два десятка улиц Симферополя останутся без света. 2 декабря в нескольких районах Симферополя с 8:00 до 17:00 ограничат подачу электроэнергии в связи с проведением капитального ремонта на сетях.

Симферопольцы не могут понять, во что превратили площадь Куйбышева. Люди в шутку называют благоустроенную территорию словами «яйцерезка» и «зебра».

С 10 декабря в Симферополе начнут включать новогоднюю иллюминацию. Симферополь будет «достойно украшен» к празднованию Нового 2022 года.

Утверждены Правила использования водных объектов Симферополя. В рамках очередной 54-й сессии Симферопольского городского совета депутаты проголосовали за утверждение Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории города, для личных и бытовых нужд.