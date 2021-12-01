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Происшествия

Мощная вспышка на ТЭЦ оставила без света 125 тысяч севастопольцев

Мощная вспышка на ТЭЦ оставила без света 125 тысяч севастопольцев

фото © соцсети

Авария произошла накануне вечером, очевидцы публикуют в соцсетях видеозаписи с места инцидента.

Авария на Севастопольской ТЭЦ оставила без света, воды и тепла 125 тысяч жителей города. Была остановлена работа десятков котельных и систем водоснабжения, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Инцидент на теплоэлектростанции произошел поздним вечером 30 ноября, очевидцы опубликовали в соцсетях видео с мощной вспышкой на подстанции в микрорайоне Казачья бухта. По словам горожан, массовое отключение электроэнергии произошло именно после этого.

По данным местных властей, энергоснабжение было восстановлено в течение часа. Тепло и воду вернули абонентам в течение четырех часов.

Сегодня в разных местах города выявляют обрывы проводов, из-за короткого замыкания обесточены линии наружного освещения. Ураганный ветер ночью обрушил 8 деревьев, дождь со снегом привели к опасной ситуации на дорогах.

Сообщается, что 1 декабря в регионе прогнозируется очередное ухудшение погоды. В частности, будут идти дожди и мокрый снег, также ожидается сильный ветер. Кроме того, возможно затопление низинных территорий.

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Мощная вспышка на ТЭЦ оставила без света 125 тысяч севастопольцев

Авария произошла накануне вечером, очевидцы публикуют в соцсетях видеозаписи с места инцидента.

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