Крымские бизнесмены оформили кредитов на 82,5 млрд рублей

фото © pixabay.com

По данным банка России кредитный портфель индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в Крыму на 1 октября 2021 года увеличился на 11% , что составило 82,5 млрд рублей.

Темпы прироста по кредитам превысили показатели по Южному федеральному округу (7,4%) и стране в целом (10,1%).

Положительная динамика обусловлена кредитной господдержкой и за год кредитный портфель вырос на 27 % и составляет около 26,6 млрд рублей.

«За январь-сентябрь 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Республики Крым выдано почти 78 млрд рублей кредитов. Это на 54,5% больше, чем в прошлом году. При этом объемы кредитования МСП выросли на 22%, крупного бизнеса – более чем в 2 раза», — приводит статистику банк России.

В структуре корпоративного кредитного портфеля региона за год существенных изменений не произошло. Наибольшую долю по-прежнему занимает сфера транспорта и связи – 23,9%, далее следует производство и распределение электроэнергии – 22,7%, а также оптовая и розничная торговля – 16,4%.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Еще один крымский санаторий подготовили к приватизации. В Крыму прошли очередные судебные заседания – «из чужого незаконного вдадения» изъяты земельные участки и имущество, принадлежавшие советскому санаторию «Зори Украины».

Утвержден порядок определения границы бедности. Правительство РФ утвердило порядок определения границы бедности в стране.

С января в Крыму подорожает хлеб. В АО «Крымхлеб» сообщили о повышении цен на продукцию до 10% с 1 января 2022 года. Увеличится стоимость не всех изделий.

В Севастополе назвали самые востребованные и высокооплачиваемые профессии. В Севастополе более всего востребованы инженеры, водители, специалисты и техники – а уже потом, несмотря на пандемию, врачи и медсестры. Профессия учителя вовсе оказалась невостребованной у работодателей.