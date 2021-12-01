Крым поддержал законопроект об использовании QR-кодов в транспорте

фото © gazeta.ru

Общественная палата Крыма поддержала проект ФЗ об использовании QR-кодов в некоторых видах транспорта. ОПРК изучала и в целом поддержала проект закона, внеся в него свои юридические правки.

Об этом сообщил председатель Общественной палаты РК Александр Форманчук.

«Речь идет о проекте закона, широко обсуждаемого на сегодняшний день в стране. Точнее это проект двух законов по ограничению проезда в некоторых видах транспорта для лиц, не прошедших вакцинацию или не переболевших COVID-19, или не имеющих медотвод. Этот закон еще будет рассмотрен в Государственной думе РФ, он еще не принят. В том числе общественная палата приняла участие в его обсуждении, решив поддержать закон в силу набирающего силу движения антиваксеров», — рассказал Форманчук.

По его словам, только за прошедшую неделю в адрес ОПРК поступило свыше 100 обращений от антиваксеров с требованием предоставить им публичную площадку «для донесения своей позиции».

«Поэтому, повторюсь – речь идет о федеральном законе, который мы поддержали. Некоторые юридические правки, мы провели экспертизу (…) и некоторые замечания такого, чисто юридического характера, мы направили в адрес тех, кто будет принимать этот закон. Я надеюсь, что они (правки – Ред.) будут учтены», — уточнил Форманчук.

Напомним, ранее в Симферополе QR-диссиденты устроили протестную акцию.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма смягчили коронавирусные ограничения. Глава Крыма Сергей Аксенов смягчил коронавирусные ограничения на территории республики, в частности, разрешил работу заведений общественного питания ночью при выполнении определенных условий.

Власти Севастополя продлили антиковидные меры до февраля. Губернатор Севастополя продлил ограничения по коронавирусу в регионе до 31 января 2022 года.

Койки под коронавирусных больных заняты в Крыму на 78 процентов. Коечный фонд для больных коронавирусом пациентов сокращается в Крыму. Сейчас он заполнен на 78%, сообщил и.о. министра здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.

Уже не хватает: в Алушту привезут три новых холодильника для хранения трупов. До конца текущего года для Алуштинской центральной городской больницы закупят три холодильные камеры для хранения трупов.