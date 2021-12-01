Коронавирус в Крыму
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Крым поддержал законопроект об использовании QR-кодов в транспорте
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Общественная палата Крыма поддержала проект ФЗ об использовании QR-кодов в некоторых видах транспорта. ОПРК изучала и в целом поддержала проект закона, внеся в него свои юридические правки.
Об этом сообщил председатель Общественной палаты РК Александр Форманчук.
«Речь идет о проекте закона, широко обсуждаемого на сегодняшний день в стране. Точнее это проект двух законов по ограничению проезда в некоторых видах транспорта для лиц, не прошедших вакцинацию или не переболевших COVID-19, или не имеющих медотвод. Этот закон еще будет рассмотрен в Государственной думе РФ, он еще не принят. В том числе общественная палата приняла участие в его обсуждении, решив поддержать закон в силу набирающего силу движения антиваксеров», — рассказал Форманчук.
По его словам, только за прошедшую неделю в адрес ОПРК поступило свыше 100 обращений от антиваксеров с требованием предоставить им публичную площадку «для донесения своей позиции».
«Поэтому, повторюсь – речь идет о федеральном законе, который мы поддержали. Некоторые юридические правки, мы провели экспертизу (…) и некоторые замечания такого, чисто юридического характера, мы направили в адрес тех, кто будет принимать этот закон. Я надеюсь, что они (правки – Ред.) будут учтены», — уточнил Форманчук.
Напомним, ранее в Симферополе QR-диссиденты устроили протестную акцию.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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