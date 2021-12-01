Какой сегодня праздник 1 декабря

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Сегодня, 1 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всероссийский день хоккея

Всероссийский день хоккея впервые прошел в первый зимний день 2007 года, по инициативе президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка, когда более 150 стадионов страны радушно приняли любителей этой прекрасной игры.

Россия – наследница славного прошлого хоккея Советского Союза, чья сборная неоднократно подтверждала свой профессионализм активной, результативной, слаженной командной игрой на чемпионатах мира и Олимпийских играх. «Красная машина» – такое прозвище получила сборная по хоккею СССР за те победы, которые неоднократно одерживала в сложнейших матчах разного уровня с опытными профессионалами из-за рубежа.

Многие победы советских хоккеистов были настолько же решительными и безоговорочными, насколько сокрушительными были поражения их противников. Весь спортивный мир говорил и писал о советской хоккейной школе.

День Антарктиды (Antarctica Day)

В первый день зимы отмечается праздник самого холодного и морозного континента на планете – Антарктиды. Это еще и самый мирный на свете континент: на нем единственном нет военных баз и армейских подразделений, никогда не проводится никаких военных испытаний и маневров. Все эти условия были прописаны в специальном международном договоре об Антарктиде, подписанном 1 декабря 1959 года.

К этому договору, первоначальными участницам которого были 12 стран, присоединились потом и другие государства, так или иначе связанные с научно-исследовательской деятельностью на самом южном континенте планеты. Сегодня договор объединяет 51 страну.

Антарктический ледяной щит – крупнейший на нашей планете, он содержит 80% мировых запасов пресной воды. Если бы его не было, то западная Антарктида превратилась бы в архипелаг мелких островов (она почти вся лежит ниже уровня Мирового океана), и только восточная осталась бы материком. А если бы он растаял, то архипелагов мелких островов вообще очень бы прибавилось на свете: уровень океана поднялся бы на целых 60 метров, и огромные пространства суши оказались бы затопленными.

Платон и Роман Зимоуказатели

Народный праздник «Платон и Роман Зимоуказатели» отмечается 1 декабря (по старому стилю - 18 ноября). Православной церковью в этот день чтится память мучеников Платона Анкирского и Романа Кесарийского. Другие названия праздника: «Платон и Роман», «День Платона да Романа», «Зимоуказчики». По погоде этого дня судили о предстоящей зиме.

Также сегодня, 1 декабря, отмечают такие праздники:

- Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day)

- Международный день невролога

- День победы русской эскадры у мыса Синоп

- День рождения Пермского края

- День юриста Беларуси

- День работников прокуратуры Украины

- День белой козы

- День без искусства (Day Without Art)

- День скаутских мам

- День рождественских огней (National Christmas Lights Day) в США

- День поедания красных яблок (Eat a Red Apple Day) в США

- День первого президента Казахстана

- Праздник добрососедства в Туркменистане

- День независимости Португалии

- День самоуправления в Исландии

Сегодня именины празднуют: Закхей, Алфей, Роман, Анастасий, Платон, Варул.

Что происходило 1 декабря в прошлые годы

1822 - На сцене впервые выступил Ференц Лист, в будущемизвестный австрийский композитор. На время первого выступления ему было 11 лет.

1835 - Вышел тираж первого сборника сказок Ханса Кристиана Андерсена.

1863 - На заседании представителей футбольных команд Англии принято решение запретить футболистам держать на поле мяч в руках.

1878 - В Белом Доме установлен первый телефон.

1887 - Появление Шерлока Холмсана страницах повести английского писателя Артура Конан-Дойля «Этюд в багровых тонах» впервые появился этот детектив.

1891 - Американец Джеймс Нейсмит придумал новую спортивную игрубаскетбол.

1913 - На заводах Форда (США) начал работать первый конвейер. Мощности завода выпускали с конвейера по одному автомобилю каждые 2,5 часа

1913 - Открыт метрополитен в столице АргентиныБуэнос-Айресе.

1918 - Создана Югославия путем провозглашения Королевства сербов, хорватов и словенцев.

1934 - В Ленинграде коммунист Николаев застрелил лидера местной коммунистической организации Сергея Кирова. Сталин использовал это преступление для организации в СССР «большого террора» (только в Украине в декабре 1934 года расстреляли 28 человек, в том числе известных деятелей).

1955 - Начало движения против расовой сегрегации в США. В городе Монтгомери негритянка Роза Паркс отказалась уступить место белому мужчине в автобусе, за что была арестована полицией. В результате массовых акций протеста Верховный Суд США через год отменил закон о сегрегацию в городском транспорте. Это первая победа Мартина Лютера Кинга и его движения за ненасильственное отстаивание гражданских прав.

1956 - Начало кубинской революции: Фидель Кастро со своими сторонниками тайно вернулся из эмиграции на Кубу.

1958 - Провозглашение Центральноафриканской Республики (раньше это была французская колония Убанги-Шари.

1959 - 12 ведущих стран мира подписали в Вашингтоне договор о мирном научном использовании Антарктиды.

1981 - Запуск третьего энергоблока на Чернобыльской АЭС. Его мощность достигала 1 млн кВт.

1988 - В Пакистане Беназир Бхутто стала первой женщиной премьер-министром в мусульманской стране.

1990 - Под дном пролива Ла-Манш встретились британские и французские строители, которые с двух концов прокладывали первые в истории подземный тоннель через этот пролив между Британией и Францией.

1991 - Более 90% процентов из 32-х миллионов граждан Украины приняли участие во Всеукраинском референдуме и высказались за независимость своей страны. Одновременно с референдумом проводились и выборы Президента, на которых победу одержал Леонид Кравчук.

1994 - Андрей Шевченко в матче против днепропетровского ФК «Днепр» забил свой первый гол в составе киевского «Динамо».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 1 декабря. Какие праздники будут завтра?

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