Грозит ли Крыму «туристический бум» в сезоне-2022

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Туристический поток в Крым в следующем курортном сезоне может превысить рекордные показатели этого года, высокий спрос на санаторно-курортный отдых в регионе сохраняется.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» выразил член экспертного совета при комитете Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Анатолий Тарасенко.

«Мы видим огромный спрос, в том числе отложенный. И судя по прогнозируемым данным, следующий курортный сезон, в частности, в Крыму, мне кажется, будет не хуже, а то и лучше в количественном плане по сравнению с этим годом и годом ранее», - рассказал Тарасенко.

По его словам, сейчас на федеральном уровне рассматривается возможность продления до конца 2022 года предоставленной правительством отсрочки туроператорам по турам, перенесенным из-за пандемии в прошлом году. В основном это касается выездных туристов, говорит Тарасенко, однако есть среди россиян и те, кто решил «отложить» отпуск в своей стране, в том числе в Крыму. Так что в случае положительного решения это может сыграть на руку региону.

«Около 5% туристов, у которых была отмена тура в период начала самоизоляции, до сих пор не вернули деньги или не воспользовались возможностью переноса тура, поэтому сейчас на законодательном уровне хотят продлить срок, когда туроператоры могут вернуть эти средства», - подчеркнул Тарасенко.

«И я считаю, что с учетом всем ограничений, которые на сегодняшний день существуют в мире и на территории Российской Федерации, гораздо проще и понятнее отдыхать в своей стране», - заявил эксперт, добавив, что внутренний туризм стимулировала и программа кешбэка, которая стала действительно эффективной мерой популяризации отдыха в низкий сезон.

За 10 месяцев этого года Крым посетило более 8,7 миллиона туристов, что на 25 % больше рекордного за весь постсоветский период 2019 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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