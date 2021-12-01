Глава Крыма принял отставку Рюмшина с поста вице-премьера

Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку вице-премьера – министра сельского хозяйства Андрея Рюмшина.

Соответствующий указ опубликован на портале правительства республики.

«Принять отставку Рюмшина Андрея Васильевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым – заместителя председателя Совета министров Республики Крым – министра сельского хозяйства Республики Крым 6 декабря 2021 года согласно поданному заявлению», – сказано в тексте указа.

Рюмшин занимал должность вице-премьера – министра сельского хозяйства Крыма с конца октября 2019 года. До этого, с октября 2016 года, он был министром сельского хозяйства. В должности вице-премьера Рюмшин курировал сферу сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, водного хозяйства, ветеринарии.

Госсовет согласовал отставку Рюмшина с занимаемой должности 29 ноября.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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