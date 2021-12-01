Власть
Глава Крыма принял отставку Рюмшина с поста вице-премьера
Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку вице-премьера – министра сельского хозяйства Андрея Рюмшина.
Соответствующий указ опубликован на портале правительства республики.
«Принять отставку Рюмшина Андрея Васильевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым – заместителя председателя Совета министров Республики Крым – министра сельского хозяйства Республики Крым 6 декабря 2021 года согласно поданному заявлению», – сказано в тексте указа.
Рюмшин занимал должность вице-премьера – министра сельского хозяйства Крыма с конца октября 2019 года. До этого, с октября 2016 года, он был министром сельского хозяйства. В должности вице-премьера Рюмшин курировал сферу сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, водного хозяйства, ветеринарии.
Госсовет согласовал отставку Рюмшина с занимаемой должности 29 ноября.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Лукашенко сделал громкое заявление по Крыму. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «Крым юридически и фактически является территорией России».
Работу мэра Симферополя оценят 9 декабря. 9 декабря в Республике Крым состоится итоговое совещание, в ходе которого будет дана оценка качеству работы глав администраций.
Депутаты согласовали отставку Рюмшина с поста вице-премьера Крыма. Государственный совет Крыма согласовал отставку Андрея Рюмшина с должности вице-премьера – министра сельского хозяйства республики.
Бывшего чиновника в Керчи задержали по подозрению в систематических взятках. Бывший начальник управления единого заказчика администрации Керчи Сергей Органов задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 30 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 439 случаев новой коронавирусной инфекции.
Власти Крыма смягчили коронавирусные ограничения
Глава Крыма Сергей Аксенов смягчил коронавирусные ограничения на территории республики, в частности, разрешил работу заведений общественного питания ночью при выполнении определенных условий.
Власти Севастополя продлили антиковидные меры до февраля
Губернатор Севастополя продлил ограничения по коронавирусу в регионе до 31 января 2022 года.
В ялтинском порту затонуло судно
Согласно оперативной информации о ситуации в Ялте в городе от электроэнергии отключено 125 абонентов и повалено 15 деревьев.
вчера
Севастопольская кефаль устроила «Черную пятницу» рыбакамфото
29 ноября
Симферопольцы не могут понять, во что превратили площадь Куйбышева
Люди в шутку называют благоустроенную территорию словами «яйцерезка» и «зебра».