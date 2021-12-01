Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.5
воздух +5
море +14

Власть

Глава Крыма принял отставку Рюмшина с поста вице-премьера

12:03 среда, 1 декабря 2021

Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку вице-премьера – министра сельского хозяйства Андрея Рюмшина.

Соответствующий указ опубликован на портале правительства республики.

«Принять отставку Рюмшина Андрея Васильевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым – заместителя председателя Совета министров Республики Крым – министра сельского хозяйства Республики Крым 6 декабря 2021 года согласно поданному заявлению», – сказано в тексте указа.

Рюмшин занимал должность вице-премьера – министра сельского хозяйства Крыма с конца октября 2019 года. До этого, с октября 2016 года, он был министром сельского хозяйства. В должности вице-премьера Рюмшин курировал сферу сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, водного хозяйства, ветеринарии.

Госсовет согласовал отставку Рюмшина с занимаемой должности 29 ноября.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Лукашенко сделал громкое заявление по Крыму. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «Крым юридически и фактически является территорией России».

Работу мэра Симферополя оценят 9 декабря. 9 декабря в Республике Крым состоится итоговое совещание, в ходе которого будет дана оценка качеству работы глав администраций.

Депутаты согласовали отставку Рюмшина с поста вице-премьера Крыма. Государственный совет Крыма согласовал отставку Андрея Рюмшина с должности вице-премьера – министра сельского хозяйства республики.

Бывшего чиновника в Керчи задержали по подозрению в систематических взятках. Бывший начальник управления единого заказчика администрации Керчи Сергей Органов задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 30 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 439 случаев новой коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
Власти Крыма смягчили коронавирусные ограничения

Власти Крыма смягчили коронавирусные ограничения

Глава Крыма Сергей Аксенов смягчил коронавирусные ограничения на территории республики, в частности, разрешил работу заведений общественного питания ночью при выполнении определенных условий.

Коронавирус в Крыму
Власти Севастополя продлили антиковидные меры до февраля

Власти Севастополя продлили антиковидные меры до февраля

Губернатор Севастополя продлил ограничения по коронавирусу в регионе до 31 января 2022 года.

Власть
Симферопольцы не могут понять, во что превратили площадь Куйбышева

Симферопольцы не могут понять, во что превратили площадь Куйбышева

Люди в шутку называют благоустроенную территорию словами «яйцерезка» и «зебра».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации