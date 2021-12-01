120 млн «транспортного долга» Севастополя заплатят из бюджета

Скопившуюся многомиллионную задолженность за электроэнергию и газ крупнейшего транспортного предприятия «Севэлектроавтотранс» погасят в ближайшие две недели, изыскав средства из регионального бюджета.

Об этом журналистам сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Павел Иено.

«Есть текущая задолженность порядка 80 млн за потребленную электроэнергию и 40 млн за поставленный природный газ. Мы планируем в течение двух недель погасить данную задолженность. На ближайшем правительственном заседании будет рассмотрено постановление о выделении целевой субсидии на погашения данных задолженностей», – сказал Иено.

По его словам, средства будут изысканы из регионального бюджета путем «перераспределения сэкономленных денег» из ранее выделенных на предприятия в департаменте городского хозяйства.

Также до конца года в дептрансе обещают полностью погасить задолженность по лизинговым платежам за полученные транспортные средства.

На сегодняшний день долг перед государственной транспортной лизинговой компанией, по словам Иено, превысил полмиллиарда. Покрыть его рассчитывают из федерального бюджета.

«Было заключено соглашение о поставке новых троллейбусов, автобусов и катеров. Долг порядка 550 млн рублей. Планируется в ближайшую неделю рассмотреть в правительстве Севастополя и выделить целевую субсидию для погашения задолженности «Севэлектроавтотранса» <…> это сумма порядка 700 млн рублей. Лизинг – федеральные деньги. Вся задолженность будет погашена в полном объеме», – сказал глава дептранса.

По словам Иено, на формирование долгов по лизинговым платежам повлияла пандемия коронавируса еще в прошлом году, когда из-за введенных ограничений «общественный транспорт практически не работал, пассажиропотока не было».

И заверил, что эта задолженность никак не влияет на работу «Севэлектроавтотранса».

Сегодня, говорит Иено, транспортники работают стабильно. Но «есть нюансы, связанные с отключением конечных диспетчерских пунктов» из-за накопившихся долгов за коммунальные услуги. По словам главы дептранса, сейчас предприятие «самостоятельно справляется с этой проблемой, обеспечивая освещение и отопление пунктов собственными силами».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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