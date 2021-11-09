Здоровье
Жительнице Севастополя вкололи не ту вакцину
фото © Новый день
Жительнице Севастополя, решившей привиться от коронавируса, вкололи не ту вакцину.
Горожанке на первом этапе вакцинации поставили «Ковивак», а когда она пришла вторую аппликацию – «Спутник V».
В департаменте здравоохранения Севастополя заявили, что ничего страшного не произошло: одна доза «Спутника», по словам чиновников, вред здоровью не принесет. А вот на счет формирования иммунитета к ковиду в такой ситуации чиновники не уверены.
«Основной компонент, который должен на него работать, у каждого препарата свой», – цитирует РИА Новости Крым внештатного эпидемиолога ведомства Сергея Грыгу.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Суточное количество заболевших ковидом в Крыму превысило 800 человек. За 8 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 803 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 103 638 положительных на Covid-19. Об этом сообщили в республиканском Минздраве.
В правительстве Севастополя уточнили цифры по ситуации с COVID-19. В стационарах города свободный коечный фонд, предназначенный для больных ковидом, на сегодняшний день составляет 12%: из развернутых 1395 мест доступно 163.
В Крыму почти 800 новых заражений. За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировали 791 случаев коронавирусной инфекцией.
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