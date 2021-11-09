Жительнице Севастополя вкололи не ту вакцину

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Жительнице Севастополя, решившей привиться от коронавируса, вкололи не ту вакцину.

Горожанке на первом этапе вакцинации поставили «Ковивак», а когда она пришла вторую аппликацию – «Спутник V».

В департаменте здравоохранения Севастополя заявили, что ничего страшного не произошло: одна доза «Спутника», по словам чиновников, вред здоровью не принесет. А вот на счет формирования иммунитета к ковиду в такой ситуации чиновники не уверены.

«Основной компонент, который должен на него работать, у каждого препарата свой», – цитирует РИА Новости Крым внештатного эпидемиолога ведомства Сергея Грыгу.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

Суточное количество заболевших ковидом в Крыму превысило 800 человек. За 8 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 803 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 103 638 положительных на Covid-19. Об этом сообщили в республиканском Минздраве.

В правительстве Севастополя уточнили цифры по ситуации с COVID-19. В стационарах города свободный коечный фонд, предназначенный для больных ковидом, на сегодняшний день составляет 12%: из развернутых 1395 мест доступно 163.

В Крыму почти 800 новых заражений. За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировали 791 случаев коронавирусной инфекцией.

В России вводят новые сертификаты о вакцинации. В России с 8 ноября вводится сертификат нового образца о вакцинации против коронавирусной инфекции.