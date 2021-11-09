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Происшествия

В Симферополе мужчина напал с ножом на приехавших его спасать медиков

В Симферополе мужчина напал с ножом на приехавших его спасать медиков

фото © iz.ru

Прибывшие на место по сигналу тревожной кнопки сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину и передали его правоохранителям для дальнейшего разбирательства.

В ходе инцидента никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по РК и Севастополю.

Как рассказала фельдшер скорой помощи, вместе с коллегой она прибыла по экстренному вызову к мужчине, который, будучи пьяным до беспамятства, лежал в одном из симферопольских парков.

Во время оказания помощи он неожиданно пришел в сознание, начал ругаться, а затем достал нож и, размахивая им, угрожал медработникам расправой.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымский пенсионер с ножом напал на бывшую сожительницу. В полицию Джанкоя обратилась женщина, которая рассказала, как получила порезы от бывшего сожителя ее дочери.

В Севастополе иностранец обокрал спящего пенсионера. Злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием мужчины и обокрал его.

Жительница Севастополя нашла свой украденный телефон в ломбарде. Полицейские установили и задержали подозреваемого в преступлении.

С пяти улиц Симферополя украли телефонный кабель. В Симферополе задержан подозреваемый в краже телефонного кабеля на сумму более чем 500 тысяч рублей.

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В Симферополе мужчина напал с ножом на приехавших его спасать медиков

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