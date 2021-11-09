Происшествия
В Симферополе мужчина напал с ножом на приехавших его спасать медиков
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Прибывшие на место по сигналу тревожной кнопки сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину и передали его правоохранителям для дальнейшего разбирательства.
В ходе инцидента никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по РК и Севастополю.
Как рассказала фельдшер скорой помощи, вместе с коллегой она прибыла по экстренному вызову к мужчине, который, будучи пьяным до беспамятства, лежал в одном из симферопольских парков.
Во время оказания помощи он неожиданно пришел в сознание, начал ругаться, а затем достал нож и, размахивая им, угрожал медработникам расправой.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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