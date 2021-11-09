Происшествия
В Севастополе чаще всего подделывают пятитысячные банкноты
Также были выявлены поддельные доллары.
49 фальшивых купюр выявили в Севастополе за девять месяцев этого года, сообщили сегодня в городском отделении Центробанка. Чаще всего подделывают банкноты номиналом в пять тысяч рублей. Из 49 – таких было 39. Также выявлены две поддельные купюры по 100 долларов.
В целом число обнаруженных фальшивок все равно меньше, чем в прошлом году. Чтобы проверить подлинность банкнот без специального оборудования, эксперты Центрального банка России рекомендуют найти как минимум три признака. Защитные элементы должны определяться на ощупь, водяные знаки должны быть видны на просвет и визуально изменяться при наклоне или повороте банкноты.
Ранее сообщалось, что с начала 2021 года на территории Крыма сотрудники полиции изъяли более 370 поддельных банкнот, из них 288 – номиналом 5 000 рублей.
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