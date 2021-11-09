В российской комедии неудачно пошутили про Алушту

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В одной из русских комедий герои сериала неудачно пошутили про отдых в Алуште.

«Деловая встреча без шампанского — это как отдых в Алуште. Вроде ты отдыхаешь, только ты в Алуште», — в таком контексте была упомянута Алушта в комедийном телесериале.

Крымчане встали на защиту местного отдыха, давая отпор своими комментариями сарказму создателям кино:

«Мы нашу Алушту все равно любим. Хоть и проблем хватает: с пробками, ценами, мусором и т.д… Назовите место, где этих проблем нет»

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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