В Крыму виноград созрел позже обычного

Погодные условия привели к тому, что виноград созрел на несколько дней позднее обычного.

В некоторых регионах непогода привела к снижению урожая, но это не повлияло на качестве сырья для будущих вин, сообщили ТАСС эксперты отрасли.

«Есть сорта позднего созревания, они до сих пор висят, непонятно что с ними делать. А заморозки уже снимают лист (сахар накапливается с помощью листового аппарата), и виноград уже не дозреет. Сейчас есть модные фермерские виноградники с такими сортами, они не предназначены для нашего региона, но эти люди рискуют», - пояснил директор Национального института виноградарства и виноделия «Магарач» Владимир Лиховской.

По его словам, крымские сорта при этом дали урожай лучше, чем обычно. Среди них - выведенный в Крыму в 1929 году «Бастардо магарачский», который используют многие виноградари и виноделы. Кроме того, отметил Лиховской, «никогда не видели с такими крупными гроздями» лозы сорта «Шабаш», являющегося крымским автохтонным. Он показал очень высокий объем урожая, от него ждут хорошего качества, но требуемые параметры сейчас проверяют лабораторно.

Павел Швец, первым в стране получивший на свое предприятие сертификат органической винодельни, рассказал, что для его хозяйства в предгорьях под Севастополем год не слишком отличатся от предыдущего. «Великолепный урожай, мы очень довольны. Надеемся, что по качеству будет даже лучше, чем обычно. За счет того, что собирали виноград позднее, получилась хорошая фенольная зрелость, дней на 7-10 позже, и это прекрасно», - добавил он.

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