В Крыму ветерану войны отключили свет за небольшой долг

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В Евпатории дом ветерана Великой Отечественной войны отключили от электроэнергии за задолженность менее 2 тыс. рублей, причем квитанции не присылали до этого в течение полугода.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. Отмечается, что проверка по данному факту состоялась после обращения пожилой женщины в прокуратуру.

«В сентябре Евпаторийским филиалом ГУП РК «Крымэнерго» домовладение ветерана войны отключено от электроснабжения в связи с имеющейся задолженностью за оказанные коммунальные услуги в размере 1,9 тыс. рублей», - сказано в сообщении.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что об отключении от электроснабжения ее уведомили SMS-сообщением.

По фактам выявленных нарушений прокурор внес представление в адрес предприятия, ответственному должностному лицу придется понести административную ответственность.

В настоящее время поставка электричества в дом ветерана возобновлена.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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