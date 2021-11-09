Власть
В Крыму ветерану войны отключили свет за небольшой долг
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В Евпатории дом ветерана Великой Отечественной войны отключили от электроэнергии за задолженность менее 2 тыс. рублей, причем квитанции не присылали до этого в течение полугода.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. Отмечается, что проверка по данному факту состоялась после обращения пожилой женщины в прокуратуру.
«В сентябре Евпаторийским филиалом ГУП РК «Крымэнерго» домовладение ветерана войны отключено от электроснабжения в связи с имеющейся задолженностью за оказанные коммунальные услуги в размере 1,9 тыс. рублей», - сказано в сообщении.
Сотрудники прокуратуры выяснили, что об отключении от электроснабжения ее уведомили SMS-сообщением.
По фактам выявленных нарушений прокурор внес представление в адрес предприятия, ответственному должностному лицу придется понести административную ответственность.
В настоящее время поставка электричества в дом ветерана возобновлена.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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В Крыму ветерану войны отключили свет за небольшой долг
В Евпатории дом ветерана Великой Отечественной войны отключили от электроэнергии за задолженность менее 2 тыс. рублей, причем квитанции не присылали до этого в течение полугода.