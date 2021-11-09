В Крыму суд отправил в колонию готовивших теракты подростков

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Южный окружной военный суд признал двух подростков виновными в подготовке террористических актов в образовательных учреждениях Керчи.

Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

«Решением Южного окружного военного суда подсудимые признаны виновными в совершении инкриминированных им преступлений и приговорены к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии и к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима соответственно», – говорится в сообщении.

В УФСБ напомнили, что сотрудники ведомства задержали готовивших теракты в феврале 2020 года. Преступление готовили два подростка 2003 и 2004 годов рождения, которые являлись сторонниками экстремистской идеологии и последователями Владислава Рослякова, убившего 20 человек в Керченском политехническом колледже.

«В целях совершения преступлений они разработали планы вооруженных нападений, для чего приискали интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий. Наряду с подготовкой терактов подростки администрировали в социальных сетях и мессенджерах так называемые группы «смерти», в которых велось склонение пользователей к совершению аналогичных преступлений, – сообщили в ведомстве. – Дома у задержанных были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные через интернет компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания «пробных» взрывных устройств проводились на домашних животных».

Они признаны виновными в совершении преступления по части 1 статьи 30, части 1 и пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ – подготовка террористического акта. Уголовное дело расследовалось Управлением по особо важным делам Главного следственного управления СК по Республике Крым и Севастополю.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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