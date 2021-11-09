Власть
В Крыму пообещали существенное снижение цен
фото © Новости Крыма
Власти Крыма ожидают снижение цен на сельхозпродукцию после строительства оптово-распределительного центра под Симферополем.
Об этом журналистам сообщила вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико.
«Самое главное, что мы возлагаем надежды, что оптово-распределительный центр позволит стабилизировать цены на сельскохозяйственную продукцию в Республике Крым. Потому что будут большие объемы хранения и это будет новое, современное, качественное хранение», – сказала Кивико сегодня на открытии стройплощадки логистического центра.
Строительством занимается крупнейшая торговая сеть Крыма – ООО «ПУД». В создание центра инвестор вложит шесть миллиардов рублей. Объект будет предназначен для хранения товаров народного потребления, продуктов питания различных температурных режимов и их комплектации для отправки в магазины розничных торговых сетей.
Строительство центра развернулось в районе села Чистенькое на земельном участке площадью 25 га. Площадь самого комплекса составит 60 тысяч кв. м. Построить центр планируется до июля 2023 года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Оптимистичный прогноз: накопить на частный дом в Севастополе можно за 25 лет. Более 25 лет потребуется работающему в Севастополе человеку, чтобы накопить на собственный дом, не оформляя его в ипотеку. Город-герой занял последнее место в рейтинге доступности жилья, составленном аналитиками портала «Мир квартир».
Крымчан предупредили о рискованных финансовых вложениях. Пандемия коронавируса вызвала значительную трансформацию рынка сбережений. В условиях плавающего валютного курса и инфляции многие жители Крыма задумались о том, как сберечь кровно заработанные.
Крымчане заплатят 1,5 млрд рублей налогов за свое жилье. По предварительной оценке крымчане заплатят более 1,5 млрд рублей имущественных налогов до 1 декабря 2021 года.
Крымчан предупредили о росте цен на все товары. В ближайшие месяцы в Крыму подорожают практически все продукты питания. Цены поднимутся в основном из-за роста инфляции и ухудшения эпидемиологической обстановки в стране.
Суточное количество заболевших ковидом в Крыму превысило 800 человек
За 8 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 803 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 103 638 положительных на Covid-19. Об этом сообщили в республиканском Минздраве.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Какой сегодня праздник 9 ноября
Сегодня, 9 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Путин запретил Развожаеву строить жилые дома
На встрече с президентом губернатор пообещал найти для этих целей другое место.
5 ноября
Аксенов и Развожаев теряют очки
Руководители крымских регионов продолжают терять очки из-за непродуманных действий и несвоевременных комментариев.