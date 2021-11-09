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Власть

В Крыму пообещали существенное снижение цен

12:36 вторник, 9 ноября 2021
В Крыму пообещали существенное снижение цен

фото © Новости Крыма

Власти Крыма ожидают снижение цен на сельхозпродукцию после строительства оптово-распределительного центра под Симферополем.

Об этом журналистам сообщила вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико.

«Самое главное, что мы возлагаем надежды, что оптово-распределительный центр позволит стабилизировать цены на сельскохозяйственную продукцию в Республике Крым. Потому что будут большие объемы хранения и это будет новое, современное, качественное хранение», – сказала Кивико сегодня на открытии стройплощадки логистического центра.

Строительством занимается крупнейшая торговая сеть Крыма – ООО «ПУД». В создание центра инвестор вложит шесть миллиардов рублей. Объект будет предназначен для хранения товаров народного потребления, продуктов питания различных температурных режимов и их комплектации для отправки в магазины розничных торговых сетей.

Строительство центра развернулось в районе села Чистенькое на земельном участке площадью 25 га. Площадь самого комплекса составит 60 тысяч кв. м. Построить центр планируется до июля 2023 года.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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