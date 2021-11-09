В Крыму обсуждают «стычку» казаков с отдыхающими

В Республике Крым продолжают нагнетать панику вокруг коронавируса и вакцинации — информационное пространство полнится фейками.

Очередную дезинформацию опубликовали в одной из групп соцсети «ВКонтакте».

В описании к видеоматериалу сказано, что в Алуште непривитые граждане вступили в стычку с казаками, проверяющими QR-коды, и проникли в COVID-free-зоны. Материал датируется 5 ноября текущего года, как раз в так называемые коронавирусные выходные.

Камера зафиксировала, как неизвестный мужчина буквально пробивается сквозь металлические ограждения к набережной. Судя по комментариям за кадром, происходящее снимает девушка, которая «отчитывает» казаков за нарушение своих прав.

Видео вызвало бурную реакцию. В комментариях подписчики не стесняются в выражениях и открыто высказывают свое негодование касательно «казачьего произвола». Новость из Алушты настолько возмутила Сеть, что ее подхватили российские СМИ.

Как выяснялось, эта «новость» является фейком. Казаки никоим образом не препятствуют передвижению граждан по территории полуострова, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.

«Это произошло еще весной, когда набережная действительно была перекрыта из-за сложной эпидобстановки. Сейчас у нас все открыто, люди гуляют. И никакого инцидента нет», — заверила Галина Огнева.

Слова главы города-курорта подтвердил и представитель казаков.

«Казаки не задействованы в проверке QR-кодов, медицинских справок, документов граждан. На прошедших выходных наши люди не охраняли набережную. Это все неправдоподобная информация», — отметил начальник штаба Крымского казачьего округа Черноморского казачьего войска Михаил Крупенко.

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