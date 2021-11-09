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Происшествия

В Крыму мужчина пытался украсть колбасу

В Севастополе правоохранители задержали керчанина, подозреваемого в краже колбасной продукции из супермаркета.

Об этом рассказали в пресс-службе крымского управления Росгвардии. Инцидент произошел накануне в одном из севастопольских магазинов.

По тревоге на место прибыл наряд вневедомственной охраны. Как выяснилось, один из недобросовестных покупателей решил незаконно присвоить себе приглянувшийся товар из ассортимента отдела с колбасной продукцией.

«Установленные в торговом зале камеры видеонаблюдения зафиксировали действия одного из посетителей, находившегося у стеллажа с колбасой. Мужчина прятал товар к себе под одежду», - рассказали в ведомстве.

Подозреваемого в краже задержали. Им оказался 33-летний уроженец Керчи. Росгвардейцы доставили мужчину в полицию для дальнейшего разбирательства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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