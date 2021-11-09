Происшествия
В Крыму мужчина пытался украсть колбасу
В Севастополе правоохранители задержали керчанина, подозреваемого в краже колбасной продукции из супермаркета.
Об этом рассказали в пресс-службе крымского управления Росгвардии. Инцидент произошел накануне в одном из севастопольских магазинов.
По тревоге на место прибыл наряд вневедомственной охраны. Как выяснилось, один из недобросовестных покупателей решил незаконно присвоить себе приглянувшийся товар из ассортимента отдела с колбасной продукцией.
«Установленные в торговом зале камеры видеонаблюдения зафиксировали действия одного из посетителей, находившегося у стеллажа с колбасой. Мужчина прятал товар к себе под одежду», - рассказали в ведомстве.
Подозреваемого в краже задержали. Им оказался 33-летний уроженец Керчи. Росгвардейцы доставили мужчину в полицию для дальнейшего разбирательства.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе иностранец обокрал спящего пенсионера. Злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием мужчины и обокрал его.
Жительница Севастополя нашла свой украденный телефон в ломбарде. Полицейские установили и задержали подозреваемого в преступлении.
С пяти улиц Симферополя украли телефонный кабель. В Симферополе задержан подозреваемый в краже телефонного кабеля на сумму более чем 500 тысяч рублей.
Севастополец украл у подростка телефон и попытался сбыть его родителям. В Севастополе задержан местный житель, похитивший смартфон и деньги у подростка.
Суточное количество заболевших ковидом в Крыму превысило 800 человек
За 8 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 803 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 103 638 положительных на Covid-19. Об этом сообщили в республиканском Минздраве.
Какой сегодня праздник 9 ноября
Сегодня, 9 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Пропавшего в Севастополе бизнесмена ищут сразу в трех регионах России
География поиска расширилась на территорию Ростова-на-Дону и Волгограда.
Штормовой ветер и дожди со снегом: на Крым надвигается ураган
Холодный фронт с ливнями и сильным ветром принесет в Крым резкое понижение температуры, объявлено штормовое предупреждение.
21 час назад
Любой мэр в Крыму сегодня рискует оказаться в тюрьме
18 часов назад
В Симферополе на сутки отключат воду: где и почему
18 часов назад
В Крыму ветерану войны отключили свет за небольшой долг
В Евпатории дом ветерана Великой Отечественной войны отключили от электроэнергии за задолженность менее 2 тыс. рублей, причем квитанции не присылали до этого в течение полугода.