Туристам разъяснили новые правила въезда на территорию Крыма

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Также стало известно, что требуется для заселения в отели.

В крымском министерстве курортов туристам разъяснили новые правила въезда на полуостров, а также заселения в отели и гостиницы.

При въезде в регион гражданам РФ показывать справку о вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус не нужно, передает RT. Также нет нужды быть на карантине, приехав на полуостров из другого российского субъекта.

Чтобы разместиться в отеле, туристам нужно показывать данные о вакцинации, сертификаты о перенесенном COVID-19 или справку о медицинском отводе от вакцинации, но только если на руках имеется отрицательный ПЦР-тест.

Такие же правила действуют для пеших и автобусных экскурсий.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

Мэр Ялты рассказала о загрузке гостиниц в нерабочую неделю. Глава администрации Ялты Янина Павленко утверждает, что гостиницы на ЮБК заполнены до 60%, сообщает телеканал «Крым24».

Власти Крыма не справились с задачей по легализации «серых» отелей. Представителям так называемого «серого» сектора гостиничных услуг позволят самим выбрать систему налогообложения и помогут легализоваться.

Туристы отказываются от Крыма из-за ужесточения антиковидных мер. Туристы начали отменять брони в крымских отелях – об этом говорят и представители турсферы, и чиновники.

Россияне массово отменяют брони в крымских отелях после введения QR-кодов. Россияне, планировавшие отдохнуть в Крыму во время предстоящих семидневных выходных, начали отменять брони в отелях после ужесточения правил заселения.