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Туристам разъяснили новые правила въезда на территорию Крыма

06:36 вторник, 9 ноября 2021
Туристам разъяснили новые правила въезда на территорию Крыма

фото © Pixabay

Также стало известно, что требуется для заселения в отели.

В крымском министерстве курортов туристам разъяснили новые правила въезда на полуостров, а также заселения в отели и гостиницы.

При въезде в регион гражданам РФ показывать справку о вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус не нужно, передает RT. Также нет нужды быть на карантине, приехав на полуостров из другого российского субъекта.

Чтобы разместиться в отеле, туристам нужно показывать данные о вакцинации, сертификаты о перенесенном COVID-19 или справку о медицинском отводе от вакцинации, но только если на руках имеется отрицательный ПЦР-тест.

Такие же правила действуют для пеших и автобусных экскурсий.

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