Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Около двух тысяч учеников Севастополя не вышли в школу после каникул ● В правительстве Севастополя уточнили цифры по ситуации с COVID-19 ● В Крыму почти 800 новых заражений ● В России вводят новые сертификаты о вакцинации ● В Севастополе отменили нерабочий режим и открыли рестораны
Туристам разъяснили новые правила въезда на территорию Крыма
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Также стало известно, что требуется для заселения в отели.
В крымском министерстве курортов туристам разъяснили новые правила въезда на полуостров, а также заселения в отели и гостиницы.
При въезде в регион гражданам РФ показывать справку о вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус не нужно, передает RT. Также нет нужды быть на карантине, приехав на полуостров из другого российского субъекта.
Чтобы разместиться в отеле, туристам нужно показывать данные о вакцинации, сертификаты о перенесенном COVID-19 или справку о медицинском отводе от вакцинации, но только если на руках имеется отрицательный ПЦР-тест.
Такие же правила действуют для пеших и автобусных экскурсий.
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Туристам разъяснили новые правила въезда на территорию Крыма
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