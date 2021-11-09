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Курорт

Тревел-блогер посчитал, во сколько ему обошелся отдых в Крыму осенью

19:37 вторник, 9 ноября 2021
Тревел-блогер посчитал, во сколько ему обошелся отдых в Крыму осенью

фото © BEZгида / Яндекс.Дзен

Путешественник прилетел в Крым из Нижнего Новгорода, чтобы поправить здоровье.

Тревел-блогер Олег Меркурьев, известный под псевдонимом BEZгида, написал в своем канале на Яндекс.Дзен, что решил провести осень в Крыму, поскольку легкая форма заболевания COVID-19 вызвала у него астму и он решил поправить здоровье. Путешественник рассказал, сколько стоит провести осень на полуострове, когда основная масса отдыхающих уже уехала.

Прилетев на полуостров, мужчина снял жилье в Алупке и прожил там месяц, заплатив за аренду студии 20 тысяч рублей. При этом на продукты питания блогер потратил 17542 рубля.

«Определенно больше, чем дома (в Нижнем Новгороде – прим.), - там я заносил ежемесячно в «Магниты» и «Пятерочки» от 12 до 14 тысяч», - написал путешественник.

Кроме того, Олег Меркурьев также потратился на общепит - 1469 рублей. На 16 городских и пригородных поездок на общественном транспорте у него ушло 442 рубля. На три междугородних рейса – 863 рубля. За посещение достопримечательностей мужчина заплатил 1050 рублей. Мобильная связь обошлась в 370 рублей.

«Финальная сумма, покинувшая мой кошелек в обмен на смену климата и жизни в Крыму (пока) составляет 41736 рублей. А стоило ли оно того? – спросите вы. Однозначно! Мое дыхание заметным образом наладилось, ушло мерзкое ощущение склеившихся и трескающихся легких», - написал тревел-блогер.

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