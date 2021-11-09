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Коронавирус в Крыму

Суточное количество заболевших ковидом в Крыму превысило 800 человек

09:05 вторник, 9 ноября 2021
Суточное количество заболевших ковидом в Крыму превысило 800 человек

фото © iz.ru

За 8 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 803 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 103 638 положительных на Covid-19. Об этом сообщили в республиканском Минздраве.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 241 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 756 человек, выздоровевших за весь период – 91 356.

При этом за сутки подтверждено 18 новых случаев смерти от ковида. Общее число погибших достигло 3 159 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму почти 800 новых заражений. За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировали 791 случаев коронавирусной инфекцией.

В России вводят новые сертификаты о вакцинации. В России с 8 ноября вводится сертификат нового образца о вакцинации против коронавирусной инфекции.

COVID не отступает: оперативная сводка по Севастополю. За минувшие сутки в Севастополе зафиксировано 354 случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства города.

Как ограничения повлияли на ковид-статистику в Крыму. Ограничения при посещениях заведений общепита и развлекательных центров, а также требование об обязательной вакцинации либо наличии ПЦР-тестов для персонала таких организаций увеличили число вакцинированных, однако о коллективном иммунитете у крымчан пока говорить рано.

Коронавирус в Крыму
Суточное количество заболевших ковидом в Крыму превысило 800 человек

Суточное количество заболевших ковидом в Крыму превысило 800 человек

За 8 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 803 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 103 638 положительных на Covid-19. Об этом сообщили в республиканском Минздраве.

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