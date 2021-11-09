Стадо диких кабанов в винограднике переполошило крымчан

Севастополец запечатлел нашествие кабанов в районе виноградников.

Ночью водитель в Севастополе был вынужден остановиться, чтобы пропустить перебегающих дорогу кабанов. На его глазах 9 упитанных кабанчиков спокойно скрылись в гуще виноградников.

Местные переживают, что стадо может не только погубить урожай, но и повредить постройки. Напомним, что прецедент уже был. Совсем недавно на трассе в районе Феодосии дикий кабан разгромил АЗС.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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