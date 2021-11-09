Происшествия
Стадо диких кабанов в винограднике переполошило крымчан
Севастополец запечатлел нашествие кабанов в районе виноградников.
Ночью водитель в Севастополе был вынужден остановиться, чтобы пропустить перебегающих дорогу кабанов. На его глазах 9 упитанных кабанчиков спокойно скрылись в гуще виноградников.
Местные переживают, что стадо может не только погубить урожай, но и повредить постройки. Напомним, что прецедент уже был. Совсем недавно на трассе в районе Феодосии дикий кабан разгромил АЗС.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Двое парней из Симферополя нападают на бездомных и снимают все на камеру. Ради забавы парни из Симферополя издеваются над бездомными, снимая это все на камеру.
Новый трамвай попал в аварию в центре Евпатории. Трамвай попал в автомобильную аварию в центре Евпатории.
В Крыму обсуждают «стычку» казаков с отдыхающими. В Республике Крым продолжают нагнетать панику вокруг коронавируса и вакцинации — информационное пространство полнится фейками.
Пропавшего в Севастополе бизнесмена ищут сразу в трех регионах России. География поиска расширилась на территорию Ростова-на-Дону и Волгограда.
В российской комедии неудачно пошутили про Алушту
В одной из русских комедий герои сериала неудачно пошутили про отдых в Алуште.
В Крыму суд отправил в колонию готовивших теракты подростков
Южный окружной военный суд признал двух подростков виновными в подготовке террористических актов в образовательных учреждениях Керчи.
Депутаты отклонили требование прокурора о наказании своего мэра
Депутаты Евпаторийского городского совета отклонили представление прокурора города, который требовал наказать главу администрации Евпатории Романа Тихончука за нарушения в сфере антикоррупционного законодательства.
Аксенов поразился купленным для Симферополя саженцам из Италии
Европейские деревья теперь будут украшать один из новых скверов крымской столицы.
6 ноября
Пропавшего в Севастополе бизнесмена ищут сразу в трех регионах России
География поиска расширилась на территорию Ростова-на-Дону и Волгограда.