Симферополец отправлен в колонию за убийство и расчленение знакомого

Житель Симферополя осужден по обвинению в совершении убийства, а также в краже и повреждении чужого имущества.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Собранные (региональным управлением СК) доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 30-летнему жителю Симферополя. Он признан виновным в убийстве знакомого, умышленном уничтожении чужого имущества, угоне автомобиля и краже (часть 1 статьи 105, часть 1 статьи 167, часть 1 статьи 166, часть 1 статьи 158 УК РФ)», – сообщила Постнова.

В июне мужчина, находясь в арендуемой квартире, поссорился со своим знакомым, который был у него в гостях. Конфликт перерос в драку, во время которой осужденный задушил приятеля. «Спустя два дня, чтобы скрыть следы совершенного преступления, злоумышленник уничтожил мобильный телефон погибшего, расчленил его тело, упаковал в пакеты, выбросив часть в мусорные контейнеры в черте города, часть – в районе села Урожайное. Затем он угнал автомобиль убитого, бросив его в районе Симферопольского водохранилища, а также похитил из портмоне жертвы деньги», – пояснила Постнова.

Следователи смогли установить обстоятельства совершенного преступления. Мужчину задержали, он показал место сокрытия тела убитого знакомого, автомобиля и вещей.

По данным пресс-службы прокуратуры Крыма, мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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