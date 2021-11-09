Происшествия
Симферополец отправлен в колонию за убийство и расчленение знакомого
Житель Симферополя осужден по обвинению в совершении убийства, а также в краже и повреждении чужого имущества.
Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«Собранные (региональным управлением СК) доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 30-летнему жителю Симферополя. Он признан виновным в убийстве знакомого, умышленном уничтожении чужого имущества, угоне автомобиля и краже (часть 1 статьи 105, часть 1 статьи 167, часть 1 статьи 166, часть 1 статьи 158 УК РФ)», – сообщила Постнова.
В июне мужчина, находясь в арендуемой квартире, поссорился со своим знакомым, который был у него в гостях. Конфликт перерос в драку, во время которой осужденный задушил приятеля. «Спустя два дня, чтобы скрыть следы совершенного преступления, злоумышленник уничтожил мобильный телефон погибшего, расчленил его тело, упаковал в пакеты, выбросив часть в мусорные контейнеры в черте города, часть – в районе села Урожайное. Затем он угнал автомобиль убитого, бросив его в районе Симферопольского водохранилища, а также похитил из портмоне жертвы деньги», – пояснила Постнова.
Следователи смогли установить обстоятельства совершенного преступления. Мужчину задержали, он показал место сокрытия тела убитого знакомого, автомобиля и вещей.
По данным пресс-службы прокуратуры Крыма, мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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