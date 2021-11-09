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Общество

Шкаплеров показал, как выглядит Симферополь из космоса

Космонавт из Севастополя Антон Шкаплеров, который 5 октября текущего года отправился в полет в качестве командира корабля «Союз МС-19», показал фото Симферополя из космоса.

Снимок он разместил на своей странице в Instagram.

«Сегодня мы пролетаем над столицей Республики Крым. И заодно передаю большой космический привет всем моим друзьям, родным и близким, - написал Шкаплеров. - В Симферополе много памятников и монументов, красивых зданий и исторических сооружений. Не менее разнообразны и культурные достопримечательности города. Обязательно рекомендую к посещению!«

«Дом свой не увидел, но район и улицу Гавена видно отлично», «Меня там не видно на фото? Я в Марьино живу», «Спасибо Вам большое за космический привет крымчанам) Очень приятно», «Мой Симферополь, столица Крыма», «Спасибо большое Вам за такие уникальные кадры», - пишут в комментариях.

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