Развожаев заявил, что в Севастополе «с большим удовольствием» примут Лукашенко

Глава правительства Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал заявление Александра Лукашенко о желании посетить Крым.

«Ждем всегда. с большим удовольствием», – сказал Развожаев в эфире телеканала «Россия-1», отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Ранее председатель парламента Крыма Владимир Константинов выразил мнение, что для приезда Александра Лукашенко на полуостров нужна лишь «политическая воля».

4 ноября президент России Владимир Путин прибыл в Севастополь, где провел заседании высшего совета Союзного государства, в начале которого Лукашенко сказал Путину, что хотел бы посетить Крым: «Владимир Владимирович мне все обещал, обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано, сделано не мало, по дороге провезет в Крым, но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил».

Путин ответил Лукашенко, что «мы всегда будем рады вас видеть, чтобы вы могли посмотреть это (мемориал)».

После этого депутат национального собрания Беларуси, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных сказал, что эти слова Лукашенко «являются признанием Крыма частью России».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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