Прогноз погоды в Крыму на вторник 9 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 9 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - дождь (дождь, местами очень сильный), уровень опасности оранжевый, ветер (северо-западный ветер 12-17 м/с. местами 22-27 м/с.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - дождь (дождь, местами очень сильный), уровень опасности оранжевый, ветер (северо=западный ветер 12-17 м/с, местами 22-27 м/с), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (северо-западный ветер 12-17 м/с, местами 22-27 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (дождь, местами очень сильный), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - туман (местами туман), уровень опасности желтый, дождь (дождь, местами очень сильный), уровень опасности оранжевый, ветер (северо-западный ветер 12-17 м/с, местами 22-27 м/с), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 6 до 11, ночью от 6 до 11 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 94 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью от 10 до 15 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 96 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью от 9 до 14 градусов. Ветер северный 23 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 98 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью от 7 до 13 градусов. Ветер С 22 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 81 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью от 8 до 13 градусов. Ветер С 22 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 76 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью от 8 до 13 градусов. Ветер северный 21 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 82 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 10, ночью от 7 до 11 градусов. Ветер С 14 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 88 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 10, ночью от 6 до 10 градусов. Ветер С 18 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 84 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 4 до 11, ночью от 4 до 11 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 100 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 4 до 13, ночью от 4 до 12 градусов. Ветер С 8 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 99 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 11 до 17 градусов тепла. По городам: в Алуште - 15, в Евпатории - 15, на мысе Казантип в Азовском море - 13, в Керчи - 14, в Николаевке - 16, в Севастополе - 17, в Судаке - 16, на Тарханкуте - 14, в Феодосии - 16, в Ялте - 16 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 15, в Египте - 27, на Кипре - 23, в Одессе - 12, в Сочи - 18, в Турции - 23, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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