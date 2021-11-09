Под окнами симферопольской многоэтажки строители режут и готовят баранов

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Симферопольцы в соцсетях поделились кадрами, на которых видно, как мужчины ведут баранов на убой прям под окнами многоквартирного жилого комплекса.

Мужчины в робе на территории строительной площадки приводят баранов на привязи, потом режут и готовят их. Именно такую картину наблюдают жильцы симферопольского ЖК. По их словам это происходит систематически.

В соцсети в комментариях мнения по всей этой ситуации разделились:

«Это такая культура. Режут, жарят и кушают. Что тут такого?!»

Другие же возмутились, что это происходит именно под окнами многоэтажного жилого дома.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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