Происшествия
Под Феодосией лоб в лоб столкнулись две легковушки
На дороге Феодосия – Владиславовка лоб в лоб столкнулись ВАЗ 2101 и Renault Logan.
На место ДТП прибыли сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая.
«Сотрудники МЧС Крыма предприняли все необходимые противопожарные меры для предотвращения загорания в зоне ДТП, оказали содействие сотрудникам скорой медицинской помощи и работникам ГИБДД в организации движения и эвакуации транспортных средств», — рассказали в пресс-службе МЧС Республики Крым.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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В одной из русских комедий герои сериала неудачно пошутили про отдых в Алуште.
В Крыму суд отправил в колонию готовивших теракты подростков
Южный окружной военный суд признал двух подростков виновными в подготовке террористических актов в образовательных учреждениях Керчи.
Депутаты отклонили требование прокурора о наказании своего мэра
Депутаты Евпаторийского городского совета отклонили представление прокурора города, который требовал наказать главу администрации Евпатории Романа Тихончука за нарушения в сфере антикоррупционного законодательства.
Аксенов поразился купленным для Симферополя саженцам из Италии
Европейские деревья теперь будут украшать один из новых скверов крымской столицы.
6 ноября
Пропавшего в Севастополе бизнесмена ищут сразу в трех регионах России
География поиска расширилась на территорию Ростова-на-Дону и Волгограда.