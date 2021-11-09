Под Феодосией лоб в лоб столкнулись две легковушки

На дороге Феодосия – Владиславовка лоб в лоб столкнулись ВАЗ 2101 и Renault Logan.

На место ДТП прибыли сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая.

«Сотрудники МЧС Крыма предприняли все необходимые противопожарные меры для предотвращения загорания в зоне ДТП, оказали содействие сотрудникам скорой медицинской помощи и работникам ГИБДД в организации движения и эвакуации транспортных средств», — рассказали в пресс-службе МЧС Республики Крым.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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