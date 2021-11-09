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Власть

План вакцинации населения от гриппа выполнен в Севастополе провален

В Севастополе продолжается вакцинация населения от гриппа. Более 70 тысяч человек приняли участие в этой кампании.

Такие данные сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

«По гриппу на сегодняшний день привито у нас вакциной, которая есть, уже 72 482 человека», – заявил он.

Денисов отметил, что в городе заканчивается вакцина, но к 16 ноября ожидаются федеральные поставки в объеме 30 тысяч доз. Еще 80 тысяч должны быть поставлены к 25 ноября по региональным контрактам.

В Севастополе планировалось привить от гриппа 274 тысячи человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В правительстве Севастополя уточнили цифры по ситуации с COVID-19. В стационарах города свободный коечный фонд, предназначенный для больных ковидом, на сегодняшний день составляет 12%: из развернутых 1395 мест доступно 163.

В Крыму почти 800 новых заражений. За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировали 791 случаев коронавирусной инфекцией.

В России вводят новые сертификаты о вакцинации. В России с 8 ноября вводится сертификат нового образца о вакцинации против коронавирусной инфекции.

COVID не отступает: оперативная сводка по Севастополю. За минувшие сутки в Севастополе зафиксировано 354 случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства города.

Власть
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Депутаты отклонили требование прокурора о наказании своего мэра

Депутаты Евпаторийского городского совета отклонили представление прокурора города, который требовал наказать главу администрации Евпатории Романа Тихончука за нарушения в сфере антикоррупционного законодательства.

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В Симферополе мужчина напал с ножом на приехавших его спасать медиков

Прибывшие на место по сигналу тревожной кнопки сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину и передали его правоохранителям для дальнейшего разбирательства.

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Суточное количество заболевших ковидом в Крыму превысило 800 человек

Суточное количество заболевших ковидом в Крыму превысило 800 человек

За 8 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 803 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 103 638 положительных на Covid-19. Об этом сообщили в республиканском Минздраве.

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Полицейские установили личность повредившего памятник в Феодосии подростка

Полицейские установили личность подростка, который повредил в Феодосии памятник генералу Петру Котляревскому.

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