План вакцинации населения от гриппа выполнен в Севастополе провален

В Севастополе продолжается вакцинация населения от гриппа. Более 70 тысяч человек приняли участие в этой кампании.

Такие данные сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

«По гриппу на сегодняшний день привито у нас вакциной, которая есть, уже 72 482 человека», – заявил он.

Денисов отметил, что в городе заканчивается вакцина, но к 16 ноября ожидаются федеральные поставки в объеме 30 тысяч доз. Еще 80 тысяч должны быть поставлены к 25 ноября по региональным контрактам.

В Севастополе планировалось привить от гриппа 274 тысячи человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В правительстве Севастополя уточнили цифры по ситуации с COVID-19. В стационарах города свободный коечный фонд, предназначенный для больных ковидом, на сегодняшний день составляет 12%: из развернутых 1395 мест доступно 163.

В Крыму почти 800 новых заражений. За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировали 791 случаев коронавирусной инфекцией.

В России вводят новые сертификаты о вакцинации. В России с 8 ноября вводится сертификат нового образца о вакцинации против коронавирусной инфекции.

COVID не отступает: оперативная сводка по Севастополю. За минувшие сутки в Севастополе зафиксировано 354 случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства города.