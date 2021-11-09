Новый трамвай попал в аварию в центре Евпатории

Трамвай попал в автомобильную аварию в центре Евпатории.

По данным очевидцев, ДТП произошло на перекрестке улицы Пионерской и переулка Лукичева.

Судя по опубликованным в соцсетях фотографиям, с рельсов сошел новый трамвай модели 71-411. Рядом с трамваем стоит автомобиль, который мог с ним столкнуться.

Трамваи модели 71-411 были разработаны специально для Евпатории и впервые представлены в 2019 году. В городе трамвай проходил приемо-сдаточные испытания. Весной 2020 года его представили горожанам.

В конце 2020 года был заключен контракт между министерством транспорта Крыма и АО «Уралтрансмаш» (входит в состав АО «Концерн «Уралвагонзавод», которое в свою очередь входит в госкорпорацию «Ростех») на поставку в Евпаторию 27 узкоколейных трамвайных вагонов стоимостью 1,35 млрд рублей. В начале июня текущего года в город поступила первая партия.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пропавшего в Севастополе бизнесмена ищут сразу в трех регионах России. География поиска расширилась на территорию Ростова-на-Дону и Волгограда.

В ДТП под Севастополем пострадал двухлетний ребенок. В Севастополе в результате ДТП пострадали три человека, среди которых двухлетний ребенок, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Крыму. ВАЗ 2110 и Mercedes-Benz Vito столкнулись лоб в лоб на трассе в районе села Генеральское.

В Алуште опрокинулся квадроцикл: водитель в больнице. Один человек пострадал в результате опрокидывания квадроцикла в Алуште.