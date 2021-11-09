Происшествия
Новый трамвай попал в аварию в центре Евпатории
Трамвай попал в автомобильную аварию в центре Евпатории.
По данным очевидцев, ДТП произошло на перекрестке улицы Пионерской и переулка Лукичева.
Судя по опубликованным в соцсетях фотографиям, с рельсов сошел новый трамвай модели 71-411. Рядом с трамваем стоит автомобиль, который мог с ним столкнуться.
Трамваи модели 71-411 были разработаны специально для Евпатории и впервые представлены в 2019 году. В городе трамвай проходил приемо-сдаточные испытания. Весной 2020 года его представили горожанам.
В конце 2020 года был заключен контракт между министерством транспорта Крыма и АО «Уралтрансмаш» (входит в состав АО «Концерн «Уралвагонзавод», которое в свою очередь входит в госкорпорацию «Ростех») на поставку в Евпаторию 27 узкоколейных трамвайных вагонов стоимостью 1,35 млрд рублей. В начале июня текущего года в город поступила первая партия.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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