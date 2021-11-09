Новейшие комплексы С-350 развернут в Крыму

Новейшие зенитные ракетные комплексы С-350 «Витязь» заступят на боевое дежурство в Крыму.

Об этом сообщил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, передает газета «Красная звезда».

«На южных рубежах Российской Федерации, включая полуостров Крым, развернута достаточно мощная система противовоздушной обороны. Она способна отразить удары воздушного противника, действующего со всех направлений во всем диапазоне высот и скоростей. На вооружении войск ПВО нашего объединения стоят современные зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», готовятся заступить на боевое дежурство расчеты новейших комплексов С-350 «Витязь», – сообщил Дворников.

Командующий отметил, что оснащение и перевооружение войск округа имеет приоритетное значение из-за сложной военно-политической обстановки в зоне ответственности ЮВО. Оснащенность войск округа новейшими видами вооружения составляет 71%. В минувшем году в соединения и воинские части ЮВО поступило более 1,5 тысячи единиц новейших образцов вооружения, военной и специальной техники.

«На сегодняшний день, например, дислоцированные на Крымском полуострове авиационные части объединения ВВС и ПВО ЮВО на 100% оснащены современными типами самолетов оперативно-тактической авиации и вертолетов армейской авиации», – уточнил Дворников.

С-350 «Витязь» – это мобильная многоканальная зенитно-ракетная система. Предназначена для защиты объектов и войск от ударов средств воздушного нападения вероятного противника.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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