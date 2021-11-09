Крымчанки завоевали награды на чемпионате мира по парикмахерскому искусству

Впервые крымчане показали такой результат на чемпионате мира по парикмахерскому искусству

6 и 7 ноября в Санкт-Петербурге проходил чемпионат мира по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и NAIL DESIGN от Международной Конфедерации CMC. В профессиональных соревнованиях участвовали более двухсот лучших мастеров стран Европы и Азии. В том числе четыре крымских мастера.

Член жюри конкурса, чемпионка мира по парикмахерскому искусству 2007 года, обладательница наград «Золотая роза Парижа» Людмила Деревянко, которая родилась в Крыму, сообщила нам, что крымчанки очень достойно представили свою республику.

«Такого успеха на чемпионатах мира еще не было не было: два Гран-при, два вторых и третье место».

Представительница Севастополя Марина Серебрянская была недосягаема в колористике. Она получила Гран-при в радужном окрашивании волос. Еще одна победа на чемпионате мира у представительницы Симферополя Эльвиры Чурсиной. Гран-при отмечен ее креативный визаж и полный модельный образ.

От Ялты выступали два мастера. Ирина Бондарева показала прекрасный постиж (парики, шиньоны, накладки, локоны, косы, ресницы, бороды, усы, из натуральных или искусственных волос). В сочетании с роскошным платьем глубокого синего цвета этот образ завоевал второе место чемпионата мира и признание зрителей. Второе и третье место еще у одной представительницы Анна Языванова. Судьи выделили ее мастерство в мужских стрижках.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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