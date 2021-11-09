Крымчанам назвали самые полезные продукты на коронавирусной дистанционке

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Жителям Крыма во время коронавирусных каникул и перевода на дистанционную работу из-за ситуации с распространением COVID-19 следует употреблять в пищу сезонные фрукты и овощи.

Такую рекомендацию дала доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии имени С. И. Георгиевского Крымского федерального университета Ирина Сухарева.

Эксперт рекомендует обратить внимание на капусту, морковь, свеклу, болгарский перец, баклажаны, кабачки и зелень.

Из «сладенького» можно побаловать себя яблоками, грушами, инжиром, цитрусовыми, хурмой и зизифусом.

«В день необходимо съедать по 400 г овощей и 200 г фруктов. Обязательно два раза в день должен быть в рационе овощной салат. Есть необходимо 4-5 раз в день, но маленькими порциями — два перекуса и три основных приема пищи», — посоветовала медик.

Мясо в рационе должно присутствовать ежедневно, а рыба — минимум дважды в неделю. И если в мясном меню предпочтение стоит отдавать диетической телятине или мясу птицы, то в рыбном, напротив, — морским жирным сортам.

Не стоит забывать и про питьевой режим. В день необходимо выпивать не менее 1,5 литра жидкости.

Не рекомендуется употреблять чересчур соленую пищу, так как она не способствует укреплению иммунитета.

«Стоит ограничить количество соленого, не злоупотреблять сладким», — заключила Сухарева.

В тексте использованы материалы: Форпост

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