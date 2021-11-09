Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.7
воздух +8
море +17

Общество

Крымчанам назвали самые полезные продукты на коронавирусной дистанционке

14:06 вторник, 9 ноября 2021
Крымчанам назвали самые полезные продукты на коронавирусной дистанционке

фото © pixabay.com

Жителям Крыма во время коронавирусных каникул и перевода на дистанционную работу из-за ситуации с распространением COVID-19 следует употреблять в пищу сезонные фрукты и овощи.

Такую рекомендацию дала доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии имени С. И. Георгиевского Крымского федерального университета Ирина Сухарева.

Эксперт рекомендует обратить внимание на капусту, морковь, свеклу, болгарский перец, баклажаны, кабачки и зелень.

Из «сладенького» можно побаловать себя яблоками, грушами, инжиром, цитрусовыми, хурмой и зизифусом.

«В день необходимо съедать по 400 г овощей и 200 г фруктов. Обязательно два раза в день должен быть в рационе овощной салат. Есть необходимо 4-5 раз в день, но маленькими порциями — два перекуса и три основных приема пищи», — посоветовала медик.

Мясо в рационе должно присутствовать ежедневно, а рыба — минимум дважды в неделю. И если в мясном меню предпочтение стоит отдавать диетической телятине или мясу птицы, то в рыбном, напротив, — морским жирным сортам.

Не стоит забывать и про питьевой режим. В день необходимо выпивать не менее 1,5 литра жидкости.

Не рекомендуется употреблять чересчур соленую пищу, так как она не способствует укреплению иммунитета.

«Стоит ограничить количество соленого, не злоупотреблять сладким», — заключила Сухарева.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанка купила вакуумную семгу с медицинской иглой. Жительница Крыма приобрела в одном из популярных гипермаркетов Симферополя слабосоленую семгу в вакуумной упаковке.

Опасный предмет нашли в продукции «Крымхлеба». Крымчанин нашел в купленном в магазине хлебе посторонний предмет.

Как в Крыму отличить кафе и рестораны с привитым персоналом. Специальные таблички установят в кафе и ресторанах Крыма, где весь персонал вакцинирован от COVID-19.

Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки. В Севастополе за минувшие сутки подтвержден еще 171 новый случай заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

Власть
Депутаты отклонили требование прокурора о наказании своего мэра

Депутаты отклонили требование прокурора о наказании своего мэра

Депутаты Евпаторийского городского совета отклонили представление прокурора города, который требовал наказать главу администрации Евпатории Романа Тихончука за нарушения в сфере антикоррупционного законодательства.

Происшествия
В Симферополе мужчина напал с ножом на приехавших его спасать медиков

В Симферополе мужчина напал с ножом на приехавших его спасать медиков

Прибывшие на место по сигналу тревожной кнопки сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину и передали его правоохранителям для дальнейшего разбирательства.

Коронавирус в Крыму
Суточное количество заболевших ковидом в Крыму превысило 800 человек

Суточное количество заболевших ковидом в Крыму превысило 800 человек

За 8 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 803 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 103 638 положительных на Covid-19. Об этом сообщили в республиканском Минздраве.

Происшествия
Полицейские установили личность повредившего памятник в Феодосии подростка

Полицейские установили личность повредившего памятник в Феодосии подростка

Полицейские установили личность подростка, который повредил в Феодосии памятник генералу Петру Котляревскому.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации