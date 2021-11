Какой сегодня праздник 9 ноября

фото © pixabay.com

Сегодня, 9 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день против фашизма и антисемитизма (International Day Against Fascism and Antisemitism)

9 ноября – Международный день против фашизма и антисемитизма (International Day Against Fascism and Antisemitism). Памятная дата установлена по инициативе Европейской сети против национализма, расизма, фашизма и в поддержку мигрантов и беженцев.

9 ноября 1938 года Третий рейх провел первую массовую акцию физического насилия по отношению к евреям, ставшую прологом Холокоста. Серия погромов на территории Австрии и Германии вошла в историю как «Хрустальная ночь» или «Ночь разбитых витрин». Трагедия унесла жизни более 90 человек, около 30 000 отправлены в концлагеря, также были сожжены сотни синагог, разрушены магазины.

В связи с нарастающей глобализацией мира и активной миграцией важно препятствовать распространению ксенофобии.

Международный день антиядерных акций (International Anti-Nuclear Campaign Day)

«Мы выбираем будущее без радиации!» — под таким девизом ежегодно 9 ноября в мире проходит Международный день антиядерных акций.

Экологи и другие неравнодушные граждане устраивают в этот день в разных городах мира пикеты, демонстрации и акции протеста против развития атомной энергетики и за повышение ее безопасности. Также они организуют антиядерные лагеря около опасных объектов и устанавливают знаки, информирующие граждан об опасности, в местах с повышенным радиоактивным фоном.

Важный вопрос, волнующий сторонников антиядерных движений, — атомные электростанции, работа которых далеко не безопасна. Риск радиационных аварий и катастроф исключить невозможно, считают экологи. Подтверждение их словам — крупные аварии, происшествия и инциденты, которые регулярно случаются на АЭС во всем мире.

Зарок на Параскеву

Народный праздник «Зарок на Параскеву» отмечается 9 ноября (по старому стилю - 27 октября). В этот день православная церковь чтит память преподобного Нестора Летописца. Также это канун дня великомученицы Параскевы. Другие названия праздника: «День Нестора Летописца», «Несторы» «Обеты», «Обеды». Обетами день назывался по причине произнесения 9 ноября обещаний о выполнении какой-либо работы либо заповеди.

Также сегодня, 9 ноября, отмечают такие праздники:

- День специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД РФ

- День памяти преподобного Нестора Летописца

- День украинской письменности и языка

- Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства

- День дарения огня семи греющим свечкам

- День вечно живого хаоса (Chaos Never Dies Day)

- Всемирный день лизинга (Global Leasing Day)

- Всемирный день свободы (World Freedom Day) в США

- Фестиваль оливок (Las Jornadas del Olivar y el Aceite) в Испании

- День чикенбургера (National Fried Chicken Sandwich Day) в США

- День посадки деревьев в Люксембурге

- Судьбоносный день (Schicksalstag) в Германии

- День «Сходите в художественный музей» (Go to an Art Museum Day) в США

- Фестиваль белых трюфелей в Италии

Сегодня именины празднуют: Марк, Андрей, Кириак, Нестор, Капитолина, Еротиида, Леокадия.

Что происходило 9 ноября в прошлые годы

1799 - переворот во Франции: Наполеон Бонапарт силой сместил режим Директории.

1900 - закончена оккупация Манчьжурии русской армией.

1901 - правительство Франции заставило турецкого султана соблюдать французские интересы в Османской империи.

1906 - премьер-министр П. А. Столыпин начинает аграрную реформу.

1927 - гигантская панда обнаружена в Китае (в настоящее время панды находятся под охраной китайских властей).

1938 - в нацистской Германии за одну ночь («Хрустальная ночь») по стране прокатилась волна массовых убийств евреев.

1953 - французы передали верховную власть в Камбодже королю Нородома Сианука.

1961 - город Сталино получил новое названиеДонецк.

1985 - 22-летний Гарри Каспаров одерживает победу над Анатолием Карповым со счетом 13:11 и примеряет шахматную корону.

1989 - талантливый государственный деятель и реформатор Китая Дэн Сяопин уходит в отставку.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 9 ноября. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму заявили, что «совершили прорыв в наноиндустрии». Научно-образовательный центр «Перспективные технологии и материалы» Севастопольского государственного университета занимается исследованием частиц микро- и нано-размеров.

Какой сегодня праздник 8 ноября. Сегодня, 8 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В Севастополе отменили нерабочий режим и открыли рестораны. В Севастополе за сутки зарегистрировано 354 новых случая заболевания COVID-19. Умерли 14 человек в возрасте от 52 до 83 лет.

В МИД России заявили об участии виноделов Крыма в дегустационной выставке в Нидерландах. Российский МИД утверждает, что виноделы из Крыма приняли участие в дегустационной выставке-презентации мировых вин «Феерия» в Нидерландах.