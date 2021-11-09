Странности
Двое парней из Симферополя нападают на бездомных и снимают все на камеру
Ради забавы парни из Симферополя издеваются над бездомными, снимая это все на камеру.
Видео попало в соцсети, чем вызвало бурное обсуждение.
На кадрах видно, как здоровый взрослый парень подбегает со спины к человеку и начинает брызгать баллончиком ему в лицо. Другой бравый товарищ, усмехаясь, снимает все это действие на камеру. Также молодежь не смогла пройти мимо бездомного, который спал в подземном переходе, и облила его водой.
Увидев данное видео, пользователи соцсетей в один голос требуют наказания, тем более, что один из парней засветил свое лицо и вычислить его будет проще:
«В Москве против пранкера, который распылил газ на женщину, возбудили уголовное дело. Ждем ответ от наших правоохранительных органов».
На данный момент страница в соцсетях, на которой публиковались видео, удалена.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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