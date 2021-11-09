Двое крымчан осуждены за незаконный вылов осетра и камбалы в Азовском море

Ленинский районный суд Республики Крым приговорил одного местного жителя к 240 часам обязательных работ, а второго – к девяти месяцам исправительных работ за незаконный вылов осетра и камбалы-калкана.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Установлено, что в апреле текущего года двое россиян – уроженцев села Останино – договорились совместно порыбачить. Местом рыбалки мужчины выбрали побережье Казантипского залива Азовского моря в районе села Песочное Ленинского района из-за мелководья морского берега и наличия удобных мест для установки вброд имеющейся у них рыболовной сети. В планах рыбаков было вернуться с рыбалки с пиленгасом для личного потребления», – говорится в сообщении.

Мужчины зашли в море на 40 метров от берега и растянули сеть. Следующей ночью рыбаки вернулись и вытащили сеть на берег, обнаружив в ней 18 особей камбалы-калкана и одну особь русского осетра.

«Рыбу семейства осетровых как вид, находящийся под угрозой исчезновения, рыбаки договорились также забрать и поделить поровну. Взяв с собой мешок с уловом, рыбаки направились к своей машине, но тут к ним подошел пограничный наряд. На вопрос представителей службы о принадлежности рыбы мужчины сразу не признались, что добыли ее», – уточнили в суде.

Подсудимые свою вину признали полностью. Суд признал мужчин виновными по части 1 статьи 258.1 УК РФ – незаконная добыча особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, охраняемым международными договорами Российской Федерации. Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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