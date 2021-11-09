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Власть

Десятибалльные пробки окутали Симферополь

Во вторник вечером, 9 ноября, десятибалльные пробки окутали почти все симферопольские улочки и магистрали.

Затруднено движение практически по всем ключевым городским магистралям: проспектах Кирова и Победы, улицам Киевской, Маяковского, Воровского, Павленко, Гоголя, Александра Невского, Севастопольской, Толстого, Караимской.

Соответственно, из-за сильных пробок и непогоды возросла стоимость такси в столице Крыма. Также возросло и время ожидания машины.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Крыму ожидаются «температурные горки». Уже с четверга синоптики обещают ночные заморозки до -2 градусов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе просят продлить до исторического парка автобусный маршрут. Просьба продлить маршруты №№ 8 и 18 до входа в парк живой истории «Федюхины высоты» содержится в письме, поступившем в Заксобрание Севастополя.

В Севастополе снизились грузооборот и пассажирооборот. О работа транспорта города Севастополя в сентябре 2021 года сообщает Крымстат.

В Симферополе закроют одну из оживленных улиц. В Симферополе на двое суток перекроют движение на участке улицы Залесская.

В Крыму таксист вышвырнул пассажирку за оплату проезда через ApplePay. Севастопольский таксист был не согласен на оплату поездки онлайн, поэтому по ходу маршрута он остановился, вытащил пассажира с машины и уехал.

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