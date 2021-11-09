Десятибалльные пробки окутали Симферополь

Во вторник вечером, 9 ноября, десятибалльные пробки окутали почти все симферопольские улочки и магистрали.

Затруднено движение практически по всем ключевым городским магистралям: проспектах Кирова и Победы, улицам Киевской, Маяковского, Воровского, Павленко, Гоголя, Александра Невского, Севастопольской, Толстого, Караимской.

Соответственно, из-за сильных пробок и непогоды возросла стоимость такси в столице Крыма. Также возросло и время ожидания машины.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Крыму ожидаются «температурные горки». Уже с четверга синоптики обещают ночные заморозки до -2 градусов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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