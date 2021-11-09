Депутаты отклонили требование прокурора о наказании своего мэра

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Депутаты Евпаторийского городского совета отклонили представление прокурора города, который требовал наказать главу администрации Евпатории Романа Тихончука за нарушения в сфере антикоррупционного законодательства.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

«По поводу представления прокурора города, то его оставили без удовлетворения в связи с отсутствием основания для применения к главе администрации мер ответственности», – сообщили в горсовете.

Сформированная для изучения прокурорского представления комиссия заслушала объяснения Тихончука и изучила материалы прокурорской проверки. После этого было принято решение об отклонении представления.

Ранее в горсовет поступило представление прокурора Евпатории Сергея Шкаева об устранении выявленных нарушений законодательства о противодействии коррупции и муниципальной службы. Согласно документу, Тихончук нарушил требования статьи 12.1 федерального закона «О противодействии коррупции», пункты 3 и 3.1 части 1 статьи 14 закона «О муниципальной службе в Российской Федерации». В представлении прокурора говорится, что Тихончук управлял коммерческой организацией через доверенное лицо.

Тихончук стал главой администрации Евпатории в конце октября 2019 года. До назначения он исполнял обязанности главы администрации города. Ранее он был депутатом горсовета первого созыва.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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