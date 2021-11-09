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Власть

Аттракционы в парках Симферополя пообещали обновить

11:36 вторник, 9 ноября 2021

Аттракционы в парках крымской столицы, установленные еще в прошлом веке, будут обновлять.

Об этих планах в интервью рассказал директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Парки Симферополя» Роман Филипенко.

«Муниципальные аттракционы в симферопольских парках были установлены еще в 90-х годах прошлого века, а некоторые даже раньше. Они требуют больших вложений для поддержания их в надлежащем состоянии. Нам необходимо создать техническую карту и финансовый план затрат по капитальному ремонту аттракционов. И постепенно, получая прогнозируемый доход от деятельности аттракционов, менять их на более современные, и так расширять парк развлекательной техники», – отметил директор предприятия.

Новый руководитель парков также намерен разработать подробный проект по озеленению парковых зон. «Это создание цветочных клумб, альпийских горок, газонов и лужаек, высадка экзотических растений. Конечно, нельзя забывать и об уходе за существующим зеленым фондом. В парках постоянно проводятся работы по озеленению: высаживаются деревья, кустарники, цветы», – добавил Филипенко.

Для своевременного выполнения работы по обрезке деревьев в учреждении планируют закупить собственную автовышку.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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