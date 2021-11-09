Аксенова просят остановить строительный беспредел его журналиста

У жителей переулка Карьерного в Симферополе вибрируют стены и дрожат стекла, по штукатурке идут трещины.

Жители переулка Карьерного в Симферополе записали видеообращение в адрес крымского губернатора Сергея Аксенова с просьбой остановить строительный беспредел, который, по их мнению, устроила редактор нескольких республиканских СМИ, написал в своем телеграм-канале общественный деятель Александр Талипов.

Люди пожаловались, что строители дробят скалу ради отдельной канализации, вместо того, чтоб установить оборудование и подключиться к существующим канализационным трубам на улице Луговой.

Симферопольцы рассказали, что на скале расположены частные дома, большая часть которых была построена в послевоенный период из бута без фундаментов.

«У нас вибрируют стены и дрожат стекла. По штукатурке идут трещины. Здания могут разрушиться. Требуем не допустить разрушения нашей собственности, изменить проект укладки труб и подключать новых абонентов к уже существующей канализации. В случае разрушения домов будем подавать иск в суд на инстанции, которые своевременно не отреагировали. Нельзя позволять застройщикам беспредельничать, даже если это очень богатые люди. Глава Крыма Сергей Аксенов, останови беспредел!», - обратились к губернатору жители.

По сообщению телеграм-канала, представитель хозяина позже выслушал требования граждан, пообещав заменить технику, однако проект менять отказался.

«При этом он уточнил, что фактический владелец находится на материке. Хотя, по данным жителей, реальной соседкой станет известная крымчанка, редактор нескольких правительственных СМИ. Также строители сказали соседям, что все это делается ради бассейна», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее жители собрали около трех десятков подписей и направили официальные обращения губернатору Крыма, главе администрации Симферополя, в прокуратуру республики и другие инстанции.

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