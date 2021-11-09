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Власть

Аксенов и Развожаев теряют очки

08:06 вторник, 9 ноября 2021
Аксенов и Развожаев теряют очки

фото © ria82.ru

Руководители крымских регионов продолжают терять очки из-за непродуманных действий и несвоевременных комментариев.

Глава Севастополя вторую неделю подряд входит в десятку «Губернаторы под ударом», составляемую telegram-каналом «Незыгарь». Если в прошлый понедельник Михаил Развожаев находился на 9-м месте, то сейчас поднялся на 5-е – минусов у градоначальника прибавилось.

«Губернатор заявил об успешности кампании по установке блокпостов на въезд в город и сообщил о том, что она позволила обнаружить «тенденцию к стабилизации». При этом реалии таковы, что эта неудачная акция была плохо организована и вызвала волну возмущения граждан, а также предметные нарекания Системы в адрес губернатора, – пишут составители рейтинга. – Как следствие, Развожаев через несколько дней вынужден был снять блокпосты, но решил приправить свой провал неудачным информационным посевом, что вызвало дополнительные импульсы медийного негатива.

В канун визита президента на ресурсы администрации Симферополя была совершена хакерская атака и вывешена информация, что якобы, жители Севастополя начали жаловаться на ухудшение самочувствия, а одновременно с этим в море, недалеко от города был отмечен скачок радиационного фона. Официальные власти Крыма и Севастополя после задержки вынуждены были оправдываться. Вся эта история (корни явно из Киева) негативно сказалась на освещении визита президента».

Глава РК Сергей Аксенов «ворвался» в рейтинг сразу на 6-ем место.

«Задержание главы администрации Белогорска Ипатко негативно бьет по Аксенову, – отмечают авторы канала. – Глава республики комментирует этот кейс как проявление эффективности правоохранителей и пытается поставить его себе в заслугу, однако регулярность задержаний говорит о том, что это – очередное свидетельство коррупционной конфигурации, которая сформировалась при Аксенове».

В тексте использованы материалы: Новый день

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