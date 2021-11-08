В Симферополе на сутки отключат воду: где и почему

Десятки улиц Симферополя во вторник останутся без воды из-за аварийных работ на сетях.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Вода Крыма».

«В связи с производством аварийно-восстановительных работ с 00:00 9 ноября будет ограничено водоснабжение по улицам 51-й Армии, Суходольная, Фурманова, Чапаева, Щорса, Бетховена, Бабушкина, Лебедева, Матэ Залки, переулкам Ладыгина и Гранитному, а также в микрорайоне «Битак» и на прилегающих улицах», - говорится в сообщении.

Ориентировочное время завершения работ – 10 ноября в 6:00.

На период отключения будет организован подвоз питьевой воды. На предприятии также предупредили, что в понедельник ограничено водоснабжение пригородного поселка Акрополис.

Это связано с повреждением подрядчиком при проведении земляных работ участка водопроводной сети. Сроки окончания аварийно-восстановительных работ не уточняются.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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